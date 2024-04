Czerwone dywany od zawsze budzą wiele emocji - w końcu to na nich odbywają się wywiady oraz sesje z udziałem gwiazd. Podczas premiery filmu "Joika" w Warszawie mogliśmy zobaczyć takie sławy jak Joanna Brodzik, Borys Szyc czy Tomasz Kot. Zobaczcie, jakie kreacje wybrali z racji uroczystego pokazu.

Joanna Brodzik pochwaliła się piękną cerą. Tomasz Kot dostojnie

Aktorka znana z takich produkcji jak "Kasia i Tomek", "Magda M.", "Dom nad rozlewiskiem" czy "Pianista" pojawiła się na czerwonym dywanie w klasycznym wydaniu. Miała na sobie długą marynarkę w kratkę, czarne, szerokie spodnie oraz oryginalne buty w stylu retro. To jednak nie strój przyciągał wzrok, ale promienna cera aktorki. Brodzik postawiła na naturalny, rozświetlony makijaż, który podkreślił jej urodę. Na jej twarzy dominował róż. Jak z kolei wyglądał Tomasz Kot? Aktor znany z "Zimnej wojny", "Niani" oraz "Akademii pana Kleksa" pokazał się w eleganckim wydaniu - granatowy zestaw idealnie pasował do okoliczności.

Borys Szyc przyszedł z żoną. Co za duet

Para jest w związku małżeńskim od 2019 roku. O ich relacji nie wiadomo za wiele, ze względu na to, że nie ma zbyt wielu wywiadów i innych wypowiedzi dotyczących sfery prywatnej znanego aktora. Dwa lata po ślubie ukochana Szyca pokusiła się jednak o wzruszający wpis na Instagramie. "Dwa lata temu spłakałam się ze wzruszenia, ślubując ci miłość kochanie, a dziś jestem jeszcze bardziej zakochana niż wtedy. Niemożliwe nie istnieje, kiedy trzymasz mnie za rękę. Dziękuję, że jesteś mój kochany mężulku. Idę z tobą dalej, gdziekolwiek ta droga prowadzi" - wyznała w mediach. Dziś widzimy, że miłość tej dwójki rozkwita. Na premierze filmu "Joika" mogliśmy zobaczyć Justynę Nagłowską w brązowym, połyskującym komplecie, który składał się z marynarki oversize oraz dzwonów. Do tego stylowa róża przy szyi i charakterystyczna dla partnerki Szyca fryzura z dużą objętością. Sam aktor nie odstawał od ukochanej - miał na sobie pasujący do stroju Nagłowskiej garnitur w kolorze brązowym. Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii na górze strony.

