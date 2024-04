Podczas gdy fani Roksany Węgiel od tygodni czekają na jej ślub, który według doniesień miał odbyć się w tegoroczne wakacje, okazuje się, że piosenkarka jest już żoną Kevina Mgleja. Zdradził ją wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Dzięki ogólnodostępnej wyszukiwarce wiemy, że 29 marca piosenkarka zmieniła nazwisko w zarejestrowanej rok temu działalności gospodarczej. Nie widnieje tam już jako Roksana Węgiel, a Roksana Węgiel-Mglej. Nie znaczy to, że wcześniejsze doniesienia o planach wokalistki okazały się plotkami. Sierpniowy ślub, o którym donosili jej znajomi, będzie kościelny. Według Plejady wokalistka i producent muzyczny mieli wziąć ślub cywilny tego samego dnia, w którym dokonano zmian w CEIDG. Mało tego. Patrząc na nowe zdjęcia Roksany z ostatniego odcinka "Tańca z gwiazdami", w którym ciągle walczy o Kryształową Kulę, na palcu serdecznym jej prawej dłoni widać obrączkę.

Co z majątkiem Roksany Węgiel po ślubie?

Gdy w mediach gruchnęła informacja o ślubie Roksany Węgiel, Pudelek zwrócił uwagę na jeszcze jedną rzecz. Portal podaje, że świeżo upieczeni małżonkowie prawdopodobnie zdecydowali się na rozdzielność majątkową. Wygląda na to, że 19-letnia piosenkarka, która ma teraz swoje "pięć minut", zabezpieczyła się na przyszłość. Skąd to wiadomo? We wspomnianym wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w rubryce "małżeńska wspólność majątkowa" możemy przeczytać, iż piosenkarka jej nie posiada. Jesteście zaskoczeni?

Roksana Węgiel nie może słuchać oszczerstw na temat Kevina

Roksana Węgiel i starszy od niej o kilka lat Kevin Mglej są razem od końca 2022 roku. - To była taka miłość od pierwszego wejrzenia, kiedy spotkaliśmy się w studiu. Żadne z nas tego nie planowało, po prostu zaiskrzyło - mówił Mglej dla Świata Gwiazd. Ostatnio wokalistkę zabolały medialne spekulacje, jakoby ukochany zamknął ją w złotej klatce i ingerował mocno w jej karierę. - Źle się czuję z tym. Nie mamy na to wpływu, więc też ciężko coś z tym robić, walczyć, ale to nie jest prawda. Od początku ludzie mieli problem z naszym związkiem. Pewnie dla wielu nadal mam 12 lat i nie mam rozumu. A jednak mam swój rozum, swoje uczucia i uwierz mi, nie pozwoliłabym się krzywdzić - powiedziała niedawno Roksana Węgiel w rozmowie z Pomponikiem. Zdjęcie obrączki ślubnej Roksany Węgiel znajdziesz w galerii na górze strony.

