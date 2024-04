"Taniec z gwiazdami" z jury w składzie Iwona Pavlović, Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk oraz Tomasz Jan Wygoda zaskakuje z odcinka na odcinek. W programie, mimo podzielonych opinii na temat umiejętności tanecznych, utrzymuje się między innymi Dagmara Kaźmierska. Wiele pochwał zbierają natomiast Roxie Węgiel czy Anita Sokołowska. Ostatnio pożegnaliśmy z kolei Aleksa Mackiewicza i widzowie programu już nie mogą doczekać się tego, które pary dostaną się do finałowego odcinka. Wyszło na jaw, że ten będzie pełen niespodzianek. Co wiadomo o planach dotyczących wielkiego finału?

"Taniec z gwiazdami" i finał. Taki obrót spraw po raz pierwszy w historii

Ostatni odcinek show do tej pory był przepełniony wzruszającymi przemowami, występami gości specjalnych - na przykład Dody. W ostatniej edycji w finale przede wszystkim mogliśmy zobaczyć rywalizację dwóch par o Kryształową Kulę. Ostatnio w mediach pojawiło się wiele spekulacji dotyczących tego, ile faktycznie gwiazd będzie rywalizowało na parkiecie w na zakończenie tej edycji show. Okazuje się, że po raz pierwszy w dziejach programu zobaczymy nie dwie, a trzy pary. "Tak, w finale będą trzy pary" - taką wiadomością od produkcji show podzieliła się Plejada. Nie możecie się doczekać?

"Taniec z gwiazdami". W jury miała być znowu Beata Tyszkiewicz

Widzowie formatu sprzed lat doskonale pamiętają znaną aktorkę i jej ikoniczne teksty prosto z loży jurorów. Mowa oczywiście o Beacie Tyszkiewicz, która odeszła z show kilka lat temu. Produkcja jednak chciała, aby aktorka ponownie dołączyła do jury. "W moim wieku z różnych względów, po części zdrowotnych, zmienia się styl życia, a w związku z tym charakter domu. Nie chciałabym obarczać nawet bliskich przyjaciół pewnym rozczarowaniem. Brak aktywności zawodowej sprawia, że nie ma już wspólnych projektów, które w naturalny sposób są tematem do rozmów. Wszystkich moich przyjaciół serdecznie pozdrawiam i myślę o nich często i ciepło" - tak o odmówieniu produkcji "Tańca z gwiazdami" mówiła sama zainteresowana dla "Newsweeka". Po zdjęcia zapraszamy do galerii na górze strony.

