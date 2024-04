Anna Lewandowska od lat spełnia się jako trenerka fitness. Kobieta jest ukochaną Roberta Lewandowskiego, wraz z którym mieszka w Barcelonie. Za granicą również spełnia swoją pasję i regularnie oddaje się treningom. Co jakiś czas organizuje specjalne wydarzenia, na których zainteresowane osoby mogą ćwiczyć z nią i jej zespołem. Już wkrótce, bo 27 kwietnia, tego typu event odbędzie się właśnie w Hiszpanii. Wiemy, ile trzeba zapłacić, aby trenować z Lewandowską. Spójrzcie na ceny!

REKLAMA

Zobacz wideo Córka Anny Lewandowskiej na uroczym nagraniu. Przeszkadzała mamie

Tyle kosztuje trening z Anną Lewandowską w Barcelonie

Anna Lewandowska uwielbia pracować jako trenerka fitness. - Motywowanie i inspirowanie Polek do zdrowego i aktywnego życia to zdecydowanie moja największa życiowa misja. Czuję ogromną dumę, gdy mogę w ten sposób komuś pomóc i doprowadzić u kogoś do przemiany - mówiła jakiś czas temu w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onetu. Teraz celebrytka poprowadzi event w Barcelonie. Chętni będą mogli potrenować i potańczyć bachatę. Ile będą musieli zapłacić za tę przyjemność? Jest kilka opcji. Ceny zaczynają się od dziesięciu euro. Na taką kwotę trzeba się przygotować, jeśli chce się wziąć udział w lekcji bachaty z Mathiasem Fontem i Euge Trujillo. 22 euro kosztuje sam trening z Lewą. Cały pakiet obu ćwiczeń ma z kolei promocyjną cenę - 30 euro. Spodziewaliście się? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Ostatnio Anna Lewandowska reprezentowała Polskę na konwencie bachaty. Spójrzcie na spodenki

Anna Lewandowska została zaproszona na event o nazwie Bachata Geneva Festival, który jest największym tego typu konwentem w Europie. Ukochana Lewego pokazała w sieci, jak wywija na parkiecie. Spójrzcie na jej strój! Lewa postawiła na koszulkę sportową w biało-czerwonych brawach. Podkreśliła, że w ten sposób reprezentuje Polskę. Co więcej, krótkie spodenki gwiazdy, na które tego dnia postawiła, nie były tanie. Za jeansowe ubranie Lewandowska musiała zapłacić aż 2459 złotych! Szorty są z kosztownej marki Mugler. Więcej na temat stylizacji Anny Lewandowskiej znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Lewandowska zabrała córkę na zakupy. Pokazała, co Klara wrzuca do koszyka. Niektóre mamy złapią się za głowy

Anna Lewandowska na Instagramie fot. https://www.instagram.com/stories/annalewandowska/