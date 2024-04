Victoria Beckham od lat tworzy szczęśliwy duet z byłym reprezentantem Anglii w piłce nożnej. Doczekała się z nim czwórki dzieci. Cała rodzina chętnie pozuje do zdjęć na Instagramie, a znana projektantka wielokrotnie udowodniła, że w tej załodze nie brakuje dystansu do siebie. Często w przestrzeni internetowej żartuje z męża. Jakiś czas temu nazwała go swoim "piątym dzieckiem", a co napisała o nim ostatnio?

Victoria Beckham pokazała męża z prywatnej strony. Pikanterii nie zabrakło

W jednym z ostatnich InstaStories projektantka mody pokazała nietypowe ujęcie z Davidem Beckhamem w roli głównej. Wstawiła dokładnie zdjęcie jego jeansów, gdzie widać rozporek i pasek, do którego przyczepił się brązowy kosmyk. Prawdopodobnie należał on do Victorii Beckham. "Powiedziałam mężowi, że trochę tęsknił" - tak opisała ten widok sama zainteresowana, oznaczając instagramowe konto męża na opublikowanym kadrze. To zdjęcie jest obecnie szeroko omawiane w sieci, ale jednocześnie fani znanego duetu nie są zaskoczeni takim ruchem ze strony Victorii Beckham. Co pewien czas dzieli się z obserwatorami nieco bardziej pikantnymi ujęciami. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.

David Beckham, Victoria Beckham https://www.instagram.com/victoriabeckham/

Victoria Beckham od lat jest Davida Beckhama. Jak on sam reagował na doniesienia o romansie?

Wokół małżeństwa Beckhamów krąży wiele plotek i to od lat. Wielokrotnie były piłkarz był oskarżany w mediach o niewierność wobec projektantki. - To wierutne bzdury - tak skomentował tę sytuację sam zainteresowany w jednym z wywiadów. Nazwisko Beckham jest dziś warte fortunę. O dawnym piłkarzu powstał nawet dokument na Netfliksie, z którego możemy dowiedzieć się nie tylko szczegółów dotyczących jego kariery, ale i małżeństwa z Victorią Beckham. Na początku para musiała się ukrywać. Wielu uważa, że Beckhamowie są razem dla dobra ich interesów. Co na to były piłkarz? - Ludzie czasem mówią, że jesteśmy razem tylko dlatego, że tworzymy markę. To bzdura. Jesteśmy razem, bo się kochamy i mamy czworo wspaniałych dzieci - opowiedział w rozmowie z BBC. Po zdjęcia zapraszamy do galerii na górze strony.

Rodzina Beckhamów https://www.instagram.com/davidbeckham/