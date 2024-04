Na informację o ostatnim pożegnaniu Zofii Kucówny nie przyszło długo czekać. Po tym jak znana aktorka zmarła 6 kwietnia, ustalono już datę pogrzebu. Okazuje się, że zostanie pochowana w przyszłym tygodniu. Jak donosi "Fakt", pogrzeb aktorki odbędzie się 15 kwietnia. Msza święta została zaplanowana w Kościele Najświętszego Zbawiciela w Warszawie. Aktorka, która ostatnie lata życie spędziła w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, gdzie też umarła, spocznie nieopodal. - Zgodnie z wolą pani Zosi, trumna zostanie złożona na cmentarzu przy Domu w Skolimowie. Pani Zosia spocznie w pięknej kwaterze obok innych byłych mieszkańców naszego ośrodka. O dokładnych godzinach mszy i pogrzebu będziemy informować - poinformował Krzysztof Szuster prezes ZASP.

Ostatnio Zofia Kucówna podupadła na zdrowiu

Zofię Kucównę w ostatnich latach można było zobaczyć w "Barwach szczęściach" i serialu "Dom nad rozlewiskiem". Wcześniej grała też w "Egzaminie z życia" i współpracowała z Teatrem Telewizji oraz z Teatrem Polskiego Radia czy Kabaretem Starszych Panów. Była związana z różnymi teatrami. W ostatnim z nich - Teatrze Współczesnym w Warszawie - pracowała w latach 1986-2006.

Przed śmiercią nie opuszczała już swojego pokoju. - Ona już od dłuższego czasu się źle czuła. Ostatnio już nie schodziła niestety nawet do ludzi. Na Boże Narodzenie jeszcze zeszła na opłatek i rozmawiałyśmy. Czuła się wtedy normalnie, nie narzekała na nic. Później sprawy potoczyły się szybko. Teraz na Wielkanoc podobno już bardzo się źle czuła, więc to w ostatnim czasie podupadła na zdrowiu. Chciałam nawet wejść do niej na górę do pokoju, by złożyć jej życzenia, ale powiedzieli mi, że to niemożliwe, bo już nie bardzo kojarzy i nikogo z gości nie przyjmuje - mówiła Plotkowi Teresa Lipowska.

Kto ze znanych osób mieszka w Skolimowie?

W Domu Artystów Weteranów Scen Polskich mieszka obecnie m.in. Halina Kowalska, Agnieszka Byrska-Zaczyk oraz Ryszarda Gozdowska. Poza nimi można tam spotkać: Alinę Kaniewską-Krasucką, gwiazdę serialu "Klan" Halinę Jabłonowską, Barbarę Pietkiewicz-Kraśko czy aktorkę Marlenę Milwiw-Baron, która jest babcią słynnego jurora z "The Voice of Poland" - Aleksandra Barona. - Jest tu nam tak dobrze, jak we własnym domu, a nawet lepiej. Ja u siebie w mieszkaniu na Szucha nie miałam tak czysto, jak mam tutaj. Panie sprzątają pokój u mnie raz na tydzień - cieszyła się niecały rok temu Zofia Kucówna.