Marcin Najman pochwalił się zdjęciem z żoną. Fani nie mogą wyjść z podziwu. Wygląda jak nastolatka

Marcin Najman to jeden z najbardziej rozpoznawalnych freak fighterów w Polsce. Od lat budzi medialne zainteresowanie. Okazuje się, że gwiazdor jest ze swoją ukochaną żoną Julitą już od kilkunastu lat. Kobieta jest od niego o dziewięć lat młodsza, ale to nie przeszkadza w rozkwicie ich relacji. Para ślubowała sobie miłość aż po grób 22 czerwca 2013 roku w Częstochowie. - Byłem bardzo wzruszony, bo mogłem złożyć przysięgę małżeńską przed najświętszym obrazem Matki Boskiej na Jasnej Górze. A do tego towarzyszyły mi trzy kobiety mojego życia: córka, żona i mama" - mówił wówczas "Super Expressowi" zawodnik. Pół roku wcześniej - w grudniu 2012 roku para przywitała na świecie córkę.

Marcin Najman pochwalił się żoną. "Cesarz i cesarzowa"

Marcin Najman jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, gdzie chętnie pokazuje kulisy życia prywatnego. Na Instagramie obserwuje go już ponad 160 tys. internautów. Na profilu 45-latka znajduje się blisko pięć tys. postów. Są to zarówno urywki z życia, jak i przemyślenia sportowca na przeróżne, aktualne tematy. Ostatnio pochwalił się zdjęciem ze spaceru z ukochaną, co wzbudziło spore poruszenie u jego obserwatorów. Fani zaczęli komentować wygląd Julity. Zachwycają się jej urodą, ale przede wszystkim młodym wyglądem. "No, no, co to ja tu widzę, Cesarz i cesarzowa", "To twoja córka?", "Piękna", "To jego córka?", "Marcin, żonę Ci podrywają". Najman z pewnością jest dumny z ukochanej.

Niedawno Najman przeszedł operację. Chodziło o oczodół

Miesiąc temu, a dokładnie 9 marca, doszło do walki na gali Clout MMA Marcina Najmana z Jackiem Murańskim. Kontrowersyjne starcie zakończyło się szybko, a fani mogli czuć się zawiedzeni. "Cesarz polskich freak fightów" upadł i sygnalizował włożenie palca do oka przez przeciwnika. Okazało się, że u celebryty doszło do złamania oczodołu. Po czasie przeszedł operację. "Informacja do ludu. Nie martwcie się moi drodzy. Cesarz ostatecznie będzie operowany jutro. Na czas narkozy obowiązki Cesarza przejmie Cesarzowa. Wszystko pod kontrolą. Wrócimy z przytupem" - napisał w poście na Instagramie. Wszystko się udało i Najman wraca już do formy po zabiegu.

