Krakowska aktorka nie wytrzymała po wyborach samorządowych. "Hańba"

Za nam wybory samorządowe 2024 roku. Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej wciąż spływają wyniki głosowania w kolejnych polskich miast. Rezultaty wyborów w Małopolsce nie spodobały się Dominice Bednarczyk-Krzyżowskiej, która od lat związana jest z Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Aktorka - znana szerszej publiczności z produkcji Netfliksa "Informacja zwrotna" - opublikowała w sieci emocjonalny wpis, pomstując m.in. na niską frekwencję i nieoficjalne zwycięstwo PiSu w Małopolsce.

Dominika Bednarczyk-Krzyżowska nie wytrzymała po wyborach samorządowych. "Hańba, Małopolsko"

Bednarczyk-Krzyżowska udostępniła zrzut ekranu jednego z portali, który poinformował, że w wyborach do sejmiku w Małopolsce wygrało Prawo i Sprawiedliwość, osiągając 42,3 proc. Aktorka nie szczędziła słów krytyki. "Małopolsko, wstyd mi za ciebie! Tragiczna frekwencja i oto skutki. Wstydźcie się ci, którzy nie głosowaliście. Nie mam słów… Walka o nasz Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie nie będzie miała końca. Barbara Nowak, marszałek małopolski. Hańba, Małopolsko" - czytamy rozżalony wpis w mediach społecznościowych Dominiki Bednarczyk-Krzyżowskiej.

Przemówienie Jarosława Kaczyńskiego po pierwszy wynikach wyborów samorządowych. Jak wypadł?

Przypominamy, że według danych exit poll pracowni IPSOS dla TVN24 najwięcej głosów oddanych zostało na Prawo i Sprawiedliwość, które otrzymało 33,7 proc. poparcia. W sztabie partii świętowano, a Jarosław Kaczyński ogłosił kolejną wygraną swojej partii. - Szanowni państwo, to nasze dziewiąte zwycięstwo. Zwycięstwo, które powinno być dla nas przede wszystkim zachętą do pracy - mówił. Czy był przekonujący? Zapytaliśmy o to ekspertkę od mowy ciała dr. Małgorzatę Tadeusz-Ciesielczyk. - Zadowolenie i radość połączone z dumą i często widocznym na wielu twarzach zdziwieniem towarzyszyły nie tylko wspomnianemu politykowi, ale też wszystkim osobom widocznym wśród jego najbliższego otoczenia na scenie - okresliła. Wskazała jednak na dość istotne niedociągnięcia w przemówieniu prezesa partii.

