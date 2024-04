Beata Chmielowska-Olech od pracowała dla Telewizji Polskiej. Widzowie mogą doskonale kojarzyć dziennikarkę przede wszystkim z programu informacyjnego "Teleexpress", do którego trafiła w 1998 roku na praktyki. Od tamtej pory zajmowała się pracą reporterki. Oprócz tego w roli prowadzącej można było ją oglądać w innych serwisach m.in. w "Poranku info", "Kawie czy herbacie", "Popołudniu z jedynką". Stworzyła też scenariusz programu "Między mamami", a od 2020 roku prowadzi również "Senior-express". Warto zauważyć, że przez lata pracy w telewizji przeszła sporą metamorfozę. Pamiętacie jeszcze, jak wyglądała na początku kariery?

Beata Chmielowska-Olech na starych zdjęciach. Tak wyglądała na początku kariery

Po wielkich roszadach w TVP Beata Chmielowska-Olech straciła pracę w telewizji. Mimo to nie zapadła się pod ziemię. Jak podawał magazyn "Dobry Tydzień" dziennikarka dobrze sobie radzi i poświęca dużo czasu swoim dzieciom. Oprócz tego aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie co rusz możemy znaleźć jakieś nowe fotografie. Warto zauważyć, że prezenterka na różnych etapach swojego życia eksperymentowała ze swoimi włosami. Jeszcze kilka lat temu, gdy stawiała pierwsze kroki w telewizji, na jej głowie gościły krótko obcięte włosy, a także modna w ówczesnym sezonie prosta grzywka. W tamtejszym okresie Beata Chmielowska-Olech była również o wiele mocniej opalana. Być może korzystała z różnego rodzaju samoopalaczy. Zdjęcia dziennikarki sprzed lat znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

Beata Chmielowska-Olech zaczęła znajomość z mężem od ostrego napięcia. O co poszło?

Beata Chmielowska-Olech przed laty wyszła za mąż za Damiana Olecha. Jak podaje "Rewia", początek tej znajomości był dość interesujący. Okazuje się, że dziennikarka poznała swojego ukochanego na imprezie, gdzie doszło między nimi do kłótni. Powodem napięcia miał być strajk pielęgniarek. Choć trzeba przyznać, że zaczęli niezbyt ciekawie, to mężczyzn od razu wiedział, że to ta jedyna. - Byłem mocno zdeterminowany. Po prostu zakochałem się na zabój - mówił w rozmowie z "Rewią". ZOBACZ TEŻ: Beata Chmielowska-Olech została zwolniona z "Teleexpressu". Tym się teraz zajmuje.

