Serial "Xena: wojownicza księżniczka" produkcji nowozelandzko-amerykańskiej zadebiutował w 1995 roku i od razu podbił serca publiczności na całym świecie, również w Polsce. Postać walecznej księżniczki o kruczoczarnych włosach na długo utkwiła w pamięci dzisiejszych millenialsów, którzy mieli okazję śledzić jej losy w Polsacie. W Xenę wcieliła się Lucy Lawless, która od momentu zakończenia zdjęć do kultowej produkcji przeszła niemałą przemianę. Jak wygląda 29 lat po premierze serialu?

Pamiętacie "Xenę"? Lucy Lawless ma dziś 56 lat. Po czarnych włosach ani śladu

Lucy Lawless ma dziś 56 lat i cały czas jest aktywna zawodowo. Możemy ją zobaczyć w filmach fabularnych, serialach oraz... usłyszeć w filmach animowanych. Aktorka często użycza swojego głosu w bajkach dla dzieci. Niedawno zadebiutowała także w roli reżyserki. Na początku 2024 roku premierę miał jej film dokumentalny "Never Look Away" poświęcony Margaret Moth, zmarłej fotoreporterce CNN.

Jak dziś wygląda Lucy Lawless? Obecny wizerunek znacznie odbiega od tego, jak zapamiętaliśmy ją z hitowej produkcji lat 90. Serialowa Xena pozbyła się długich, ciemnych włosów. Od wielu lat wierna jest naturalnemu blondowi. Na Instagramie aktorki znajdziemy wiele prywatnych kadrów oraz wspomnienia z "Xeny". Gołym okiem widać, że Lawless wspomina udział w produkcji z dużym sentymentem. Więcej aktualnych zdjęć aktorki znajdziecie w naszej galerii u góry strony.

Będzie reaktywacja "Xeny"? Lucy Lawless stawia sprawę jasno

Od jakiegoś czasu plotkuje się na temat rzekomej reaktywacji serialu "Xena". Sama Lawless wyraziła chęć zagrania w nowej wersji produkcji, ale - jak twierdzi - problem leży w scenariuszu. - Wiesz co? Były próby (reaktywacji "Xeny" - red.). Nikt nie może znaleźć sposobu, aby to dobrze napisać. Taka jest prawda. Wiele osób próbowało, ale wszyscy finalnie dochodzili do tego samego wniosku. Jeśli to nie może być równie dobre lub lepsze od oryginału, to po co w ogóle się za to zabierać? To wydaje się być punktem spornym. Ale kto wie? Być może pojawi się nowy talent, który znajdzie właściwy sposób, aby podejść do nowego scenariusza - mówiła dla portalu screenrant.com.

