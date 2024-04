Roksana Węgiel jest jedną z największych gwiazd młodego pokolenia. Zwyciężczyni konkursu Eurowizji Junior już niebawem stanie na ślubnym kobiercu, by powiedzieć sakramentalne 'tak' osiem lat starszemu Kevinowi Mglejowi. Między parą uczucie pojawiło się dość spontanicznie, jak twierdzą, była to miłość od pierwszego wejrzenia. Żadne z nas tego nie planowało, po prostu zaiskrzyło. Roksana okazała się niesamowicie ciepłą, wrażliwą, empatyczną, dojrzałą osobą i tak rozpłynąłem się - mówił Kevin Mglej w rozmowie ze Światem Gwiazd. Jakiś czas temu wokalistka zapowiedziała, że planuje wziąć ślub w 2024 roku. Teraz wiadomo na ten temat nieco więcej szczegółów.

REKLAMA

Zobacz wideo Roksana Węgiel w szczerym wyznaniu: Bóg dawał nam wiele znaków

Roksana Węgiel i Kevin Mglej biorą ślub. Padła data

Wiele wskazuje na to, że długo wyczekiwana ceremonia nadchodzi wielkimi krokami, a przyszli małżonkowie są zakręceni w wirze przygotowań ślubnych. Osoba z bliskiego otoczenia pary w rozmowie z portalem Party.pl wyjawiła, że uroczystość została zaplanowana na lato. - Ślub Roksany i Kevina odbędzie się już w drugiej połowie sierpnia. Jeśli Roxie dojdzie do finału Tańca z Gwiazdami, to i tak będzie miała sporo czasu na przygotowania. Goście dostali już tzw. save the date (zaklepcie datę - red.), reszta jest jednak trzymana w wielkiej tajemnicy - cytuje słowa informatora serwis. Jak dowiadujemy się z tego samego artykułu, wesele ma odbyć się poza Warszawą. Taki manewr ma przyczynić się do większej anonimowości, a także umożliwić gościom zabawę bez fotoreporterów i medialnego zainteresowania. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Roksana Węgiel od dziecka marzyła o wielkim dniu. Nie sądziła, że nastąpi tak szybko

W rozmowie z Radiem Eska Roksana Węgiel wyznała, że już jako mała dziewczynka marzyła o tym, by w przyszłości wyjść za mąż i założyć własną rodzinę. W związku z tym, gdy w wieku 17 lat poznała miłość życia, postanowiła pójść za ciosem. - Wiadomo, jako mała dziewczynka myślałam o tym, że kiedyś bym chciała mieć męża, rodzinę, piękną suknię ślubną, ale nie miałam w głowie jakichś deadline’ów, kiedy ma się to wydarzyć, chociaż wiesz, jak to jest… jak masz 8 lat, to myślisz, że w wieku 18 to ty już jesteś stary - wyjaśniła. A wy co o tym sądzicie? ZOBACZ TEŻ: Dopiero co padła deklaracja, a tu takie zdjęcie. Roksana Węgiel wrzuciła to do internetu.

Kevin Mglej i Roksana Węgiel Kevin Mglej i Roksana Węgiel; fot. kapif.pl