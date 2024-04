Wybory za nami, więc czas na relaks! Andrzej Duda już śmiga po Kasprowym

Nie jest tajemnicą, że Andrzej Duda to zapalony sportowiec. Nasz prezydent chętnie chwali się wysportowaną sylwetką na instagramowych kadrach i często zachęca Polaków do aktywnego spędzania czasu. Jedną z największych pasji polityka są jednak narty i można odnieść wrażenie, że Duda spędza na stoku niemal każdą wolną chwilę. Okazuje się, że polityk znalazł moment, aby oddać się białemu szaleństwu już dzień po wyborach samorządowych.

Andrzej Duda przyłapany na nartach na Kasprowym Wierchu

7 kwietnia na oficjalnym instagramowym profilu prezydenta pojawiło się zdjęcie, na którym pozuje wraz z żoną obok wyborczej urny. Elegancki, w koszuli i marynarce, Andrzej Duda oddał głos w wyborach samorządowych i do tego samego namawiał rodaków. " Zachęcam do tego, żeby oddawać Polskę lokalną i regionalną w ręce odpowiedzialnych ludzi poprzez akt wyborczy" - czytamy we wpisie. Jak wynika z nagrania, które trafiło na facebookowy profil "Tygodnika Podhalańskiego", już dzień później Duda zamienił wyjściowe ubrania na kombinezon narciarski. Polityk skorzystał z pięknej pogody i szusował na nartach po Kasprowym Wierchu. W rzucającym się w oczy czerwonym stroju i biało-czerwonym kasku trudno było go zresztą przeoczyć. "Wybory wyborami, a naszego pana prezydenta Andrzeja Dudę wypatrzyliśmy właśnie na Kasprowym" - można także przeczytać na profilu X "Tygodnika Podhalańskiego" w poście dodanym 8 kwietnia.

Internauci docenili sportową mimikę Andrzeja Dudy

Andrzej Duda objął patronat nad dziesiątą edycją charytatywnych zawodów "12H Slalom Maraton Zakopane 2024", która odbyła się 25 lutego. Celem narciarskiego maratonu było ustanowienie rekordu Polski w drużynowej jeździe bez przerwy przez 12 godzin. Każdy przejechany kilometr oznaczał kolejne fundusze na wsparcie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Nasz prezydent postanowił także aktywnie wziąć udział w zawodach. Zdjęcia z wydarzenia błyskawicznie obiegły internet. Internauci zwrócili uwagę, że nasz prezydent ma niezwykle ekspresyjną mimikę, a w sieci zaroiło się od memów z Dudą w narciarskim kombinezonie. Na niektórych fotografiach polityk prezentuje się także w dość nietypowych, a nawet groźnych pozach. Zresztą sami zobaczcie.