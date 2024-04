Jakie wykształcenie ma Andrzej Duda? Prezydent oblał ważny egzamin

Naprawdę trudno jest nie wiedzieć, kto jest prezydentem kraju, w którym się żyje. Śmiało można więc powiedzieć, że Andrzeja Dudę w Polsce znają wszyscy. Ale kto wie, czym zajmował się polityk, zanim stał się głową państwa? Oraz jakie tak naprawdę ma wykształcenie i czy pracował w zawodzie? No właśnie. Dlatego rozwiewamy wasze wątpliwości.

Andrzej Duda studiował prawo. Ale czy był prawnikiem?

Andrzej Duda wychowywał się w profesorskiej rodzinie. Jego ojciec, Jan Duda był elektrotechnikiem i profesorem nauk technicznych oraz samorządowcem. Matka z kolei, Janina Milewska-Duda to profesor nauk chemicznych. Syn jednak nie poszedł ich śladem i zamiast naukami ścisłymi, zainteresował się humanistycznymi. W 1996 roku przyszły prezydent ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Chciał być adwokatem, jednak w 2003 roku nie zdał egzaminu na aplikację adwokacką. "Wyborcza" dotarła do treści uchwały, w której Rada Adwokacka odmówiła wpisania go na listę aplikantów. Czytamy w niej, że przyszły prezydent "nie uzyskał wymaganego minimum punktów na etapie testu pisemnego". Polityk próbował się odwołać od tej decyzji, powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, jednak nic nie wskórał. Okręgowa Rada Adwokacka, a następnie Naczelna Rada Adwokacka były nieugięte.

Prawnik rozpoczął więc pracę naukowo-dydaktyczną w Katedrze Postępowania Administracyjnego Uniwerystetu Jagiellońskiego, gdzie pracował ponad cztery lata. Od października 2001 roku pracował zaś w Katedrze Prawa Administracyjnego UJ jako asystent. W 2005 roku założył własną kancelarię prawną oraz uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych. Był także wykładowcą w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu.

Andrzej Duda poszedł w politykę. Za rok kończy drugą kadencję prezydencką

I choć Andrzej Duda adwokatem nie został, śmiało może powiedzieć, że wyszło mu to na dobre. Bo w końcu został prezydentem. Zaczynał w 2005 roku jako doradca legislacyjny w Klubie Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości. W styczniu 2008 roku Lech Kaczyński powołał go na stanowisko podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP. W 2014 roku rada polityczna PiS zatwierdziła jego kandydaturę z ramienia partii w wyborach prezydenckich w 2015 roku, które wygrał. Sukces ten powtórzył w wyborach prezydenckich na drugą kadencję w 2020 roku. Jego kariera jako głowa państwa zatem za rok się kończy. A co będzie dalej? Czas pokaże. W wywiadzie udzielonym jakiś czas temu "Kanałowi Zero" zapowiadał, że na pewno przez pewien czas będzie chciał odpocząć. Więcej zdjęć Andrzeja Dudy znajdziecie w naszej galerii na górze strony.