Marcin Prokop i Dorota Wellman od lat tworzą na ekranie duet idealny. Para jest uwielbiana przez widzów przede wszystkim za poczucie humoru i ogromny dystans do siebie. Od 2007 roku prezenterzy związani są z programem "Dzień dobry TVN", ale ich wspólna przygoda w telewizji zaczęła się dużo wcześniej. Od 2002 roku Wellman i Prokop współprowadzili "Pytanie na śniadanie". W przypadku tego duetu uwagę zwraca też spora różnica wzrostu między ekranowymi partnerami. Zobaczcie, ile centymetrów dzieli Marcina Prokopa i Dorotę Wellman.

Zobacz wideo Dorota Wellman powiedziała Prokopowi, że zaraz zemdleje na wizji. Przyjechała karetka

Marcin Prokop najwyższym człowiekiem w telewizji. Pół metra wyższy od Edwarda Miszczaka

Marcin Prokop jest bez wątpienia jedną z najwyższych osób w polskiej telewizji. Dziennikarz "Dzień dobry TVN" mierzy aż 206 centymetrów. Za to jego ekranowa partnerka, Dorota Wellman, ma około 165 centymetrów wzrostu. Trudno się dziwić, że dziennikarka nie sięga swojemu ekranowemu koledze nawet do ramienia. Zdjęcia pary już od dawna robią furorę w sieci, a sami zainteresowani bardzo często żartują z różnicy wzrostu między nimi, pozując do zabawnych zdjęć.

Kiedy Szymon Hołownia współprowadził z Marcinem Prokopem "Mam talent!" widzowie byli przekonani, że jest raczej niskiego wzrostu. Nic bardziej mylnego. Obecny marszałek sejmu ma aż 188 centymetrów wzrostu. Co ciekawe, były szef Marcina Prokopa i Szymona Hołowni, czyli Edward Miszczak mierzy około 152 centymetry. Obecny dyrektor Polsatu jest także niższy od swojej partnerki, aktorki Anny Cieślak, ale różnica wzrostu wyraźnie nie przeszkadza parze. Zobaczcie inne znane kobiety, dla których niższy partner to żaden problem.

Marcin Prokop od lat związany jest z Marią Prażuch. Dzielą ich dwa lata i ponad 40 cm wzrostu