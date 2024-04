Szymon Hołownia zaczął karierę w drugiej połowie lat 90. Najpierw spełniał się jako redaktor, kolejno prowadził audycje w stacjach radiowych, a lata później przeszedł do telewizji. Przez wielu Polaków został zapamiętany przede wszystkim jako współprowadzący programu "Mam talent!", gdzie towarzyszył mu Marcin Prokop. Dziś Szymon Hołownia pełni funkcję marszałka Sejmu X kadencji. Jakie ma wykształcenie lider partii Polska 2050?

Jakie wykształcenie ma Szymon Hołownia? Odpowiedź nie jest oczywista

Jak się okazuje, Szymon Hołownia nie ma wykształcenia wyższego, a średnie - ukończył Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku. Nie oznacza to jednak, że polityk nigdy nie poszedł na studia. Były prowadzący "Mam talent!" przez pięć lat studiował psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, ale nie uzyskał tytułu magistra. Warto zaznaczyć, że Szymon Hołownia nie jest pierwszym marszałkiem w Polsce bez wykształcenia wyższego. Poseł PiS Marek Kuchciński - który pełnił tę funkcję od 2015 do 2019 roku - ma wykształcenie średnie policealne.

Szymon Hołownia na początku zabierał pochwały. Potem podpadł swoim wyborcom

Choć Szymon Hołownia wszedł do Sejmu z prawdziwym impetem, już na początku marca zdołał podzielić sporą część swoich wyborców. Wszystko przez decyzję, że pierwsze posiedzenie na temat aborcji odbędzie się dopiero 11 kwietnia, czyli po głosowaniu w wyborach samorządowych. Oburzenie sytuacją wyraziło wiele znanych osób, które pokładały nadzieje w nowym marszałku. Manuela Gretkowska opublikowała emocjonalny wpis, w którym nazwała Hołownię "kościelnym klaunem". Martyna Wojciechowska w programie "Onet Rano" przyznała z kolei, że jest wściekła. - Ja jestem wściekła, przecież to my, kobiety w dużej mierze zadecydowałyśmy o tym, kto dzisiaj jest u władzy. Kobiety wreszcie poszły do urn wyborczych i uważam, że to jest wielkie zobowiązanie - grzmiała podróżniczka. Słów krytyki nie szczędziła także Agata Młynarska oraz Katarzyna Błażejewska-Stuhr.

