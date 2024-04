Monika Olejnik to jedna z tych dziennikarek, która jasno wyrażają swoje poglądy. Ma również niezwykle cięty język, a jej goście w "Kropce nad i" muszą zważać na słowa. Dziennikarka i jej życie prywatne od lat wzbudzają kontrowersję - wszystko przez młodszego o 15 lat partnera. Niewielu jednak pamięta, że gwiazda miała dwóch mężów, a z jednym z nich syna.

Monika Olejnik ma syna. Z kim? Z dziennikarzem, którego poznała w pracy

Dziennikarka miała dość burzliwe życie miłosne. Gdy miała zaledwie 20 lat, postanowiła wyjść za Mateusza Praczuka, który był inżynierem elektrykiem. Relacja nie przetrwała próby czasu, a do rozwodu doszło z winy mężczyzny. Drugiego męża poznała w pracy w Radiowej Trójce. Grzegorz Wasowski to syn jednego ze współtwórcy Kabaretu Starszych Panów, Jerzego Wasowskiego. Gdy poznał Olejnik, był już doświadczonym dziennikarzem. Długo nie czekali z decyzją o wspólnym życiu. Wzięli ślub, a niedługo później na świecie pojawił się ich syn - Jerzy, który urodził się w 1985 roku. Olejnik łączyła wychowanie dziecka z pracą. "Syn chodził do przedszkola, a ja byłam fruwającą reporterką. Czasami spędzał ze mną chwile w redakcji (...) Żałuję, że tak wpadłam w tę pracę i nie mam więcej dzieci" - mówiła w rozmowie ze "Zwierciadłem".

Dziennikarka mówiła w wywiadzie z magazynem "Viva", jak wyglądała opieka nad dzieckiem. "Mogłam też liczyć na pomoc rodziny. Zajmowali się nim na zmianę wszyscy - ja, jego tata Grzegorz Wasowski, jedna i druga babcia. Uwielbiałam mojego syna, kiedy był małym, uroczym i niesamowicie bystrym dzieckiem. Dorósł, a ja nadal go uwielbiam" - wyjawiła. Choć życie rodzinne wyglądało jak z bajki, nie skończyło się dobrze. Z początkiem lat 90. doszło do rozwodu. Wasowski i Olejnik nigdy nie wyjawili powodu rozstania, ale do dziś mają ze sobą dobre relacje.

Monika Olejnik ułożyła sobie życie u boku młodszego partnera. Są razem prawie 30 lat

Choć powszednie relacje rozpadały się po czasie, u boku Olejnik pojawił się ktoś, z kim dzieli życie od niemal 30 lat. Tomasz Ziółkowski to dziennikarz sportowy. Para poznała się właśnie w redakcji. Wielu jednak plotkowało o ich związku, gdyż pomiędzy nimi jest 15 lat różnicy. 68-latka i 53-latek nie widzą żadnej bariery i są ze sobą nieprzerwanie od 1996 roku. Związku nigdy nie sformalizowali. Wasowski również ułożył sobie życie. Były mąż gwiazdy w 2004 roku poślubił Monikę Makowską.

