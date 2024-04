7 kwietnia odbyły się wybory samorządowe. Z danych exit poll pracowni IPSOS dla TVN24 najwięcej głosów oddanych zostało na PiS, które otrzymało 33,7 proc. poparcia. W sztabie Prawa i Sprawiedliwości świętowano, a Jarosław Kaczyński cytował Marka Twaina. Polityk ogłosił także kolejną wygraną swojej partii. - Szanowni państwo, to nasze dziewiąte zwycięstwo. Zwycięstwo, które powinno być dla nas przede wszystkim zachętą do pracy - mówił.

Ekspertka od mowy ciała oceniła wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego

O komentarz na temat przemówienia Jarosława Kaczyńskiego poprosiliśmy dr Małgorzatę Tadeusz-Ciesielczyk, która jest ekspertką w dziedzinie komunikacji społecznej i wystąpień publicznych, a także profilerką behawioralną. Jak zauważyła, prezesowi PiS trudno było ukryć entuzjazm. "Zadowolenie i radość połączone z dumą i często widocznym na wielu twarzach zdziwieniem towarzyszyły nie tylko wspomnianemu politykowi, ale też wszystkim osobom widocznym wśród jego najbliższego otoczenia na scenie" - mówi ekspertka. "Warto zwrócić uwagę na to, że wspomniane zadowolenie widoczne na twarzy Kaczyńskiego kilkukrotnie łączyło się ze sporą dawką zaskoczenia, zwłaszcza w momentach, w których Kaczyński podkreślał, że to 'kolejne, dziewiąte już zwycięstwo'" - dodaje. Dr Tadeusz-Ciesielczyk wypunktowała jednak pewne niedociągnięcia w przemowie prezesa.

Nie można pominąć kilkukrotnie użytych słów "być może", "moglibyśmy" wypowiedzianych w kontekście wygrania minionych wyborów parlamentarnych oraz zbliżających się wyborów do Europarlamentu i przyszłorocznych wyborów prezydenckich - takie określenia mogą przekładać się na obniżanie wiarygodności wypowiedzi

- podkreśliła ekspertka w rozmowie z Plotkiem.

Jarosław Kaczyński w sztabie wyborczym PiS Jarosław Kaczyński w sztabie wyborczym PiS, Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

