Małżeństwo Anny Nowak-Ibisz z Krzysztofem Ibiszem trwało cztery lata. Para ostatecznie rozwiodła się w 2009 roku. Rozstanie dla prezenterki było bardzo trudne - nie ukrywała, że potrzebowała czasu, aby ułożyć sobie wszystko od nowa. Dziś potrafi nie tylko opowiadać o minionym związku, ale z byłym mężem łączą ją przyjacielskie stosunki. "Pani Gadżet" pojawiła się niedawno w programie Marzeny Rogalskiej, gdzie napomknęła o... życiu intymnym z Krzysztofem Ibiszem.

REKLAMA

Zobacz wideo Karolina Gilon ujawnia sekret Krzysztofa Ibisza

Anna Nowak-Ibisz zapytana o życie intymne z Krzysztofem Ibiszem. Odpowiedziała jednym słowem

- Czy Krzysiek jest dobry w te klocki? - wypaliła podczas wywiadu Marzena Rogalska. "Pani Gadżet" nie czekała długo z wyjaśnieniem tej kwestii. - Jest - odpowiedziała szybko, zamykając temat. Przypominamy, że Anna Nowak-Ibisz i Krzysztof Ibisz doczekali się syna. Vincent niedawno skończył 18 lat, a z okazji jego urodzin dumna mama skierowała także słowa w stronę jego taty.

Anna Nowak-Ibisz była drugą żoną Krzysztofa Ibisza. Dziś prezenter jest w związku z trzecią

Pierwszą żoną Krzysztofa Ibisza była dziennikarka Anna Zejdler. Para żyła w małżeństwie od 1998 do 2004 roku, a owocem jej związku jest syn Maksymilian. Już rok po rozstaniu z Zejdler, prezenter poślubił Annę Nowak, która przyjęła dwuczłonowe nazwisko i obecnie jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy telewizji TVN Style. Ostatecznie i to małżeństwo nie przetrwało, ale doczekało się syna Vincenta. Krzysztof Ibisz ma dziś trzecią żonę, Joannę Ibisz, którą poślubił w 2021 roku. Para już rok później doczekała się wspólnej pociechy, Borysa.

Ibiszowie świętowali niedawno czwartą rocznicę od momentu poznania. Prezenter udostępnił z tej okazji wpis na Instagramie, w którym opowiedział o ogromnym uczuciu, jakie łączy go z Joanną. "To już cztery lata od naszego poznania. Wiele musieliśmy zmienić, aby móc być razem i wiele wzajemnie się od siebie nauczyć. Nie była to prosta droga. Wiemy coraz lepiej, jak możemy się wzajemnie uszczęśliwiać i że nie ma na tym świecie nic cenniejszego niż szczęśliwa rodzina" - napisał Krzysztof Ibisz. Żona prezentera jest z zawodu lekarką. Małżonków dzieli 27 lat.

Anna Nowak-Ibisz, Krzysztof Ibisz Anna Nowak-Ibisz, Krzysztof Ibisz, KAPiF