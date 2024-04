W tym roku artystę reprezentującego Polskę podczas 68. Konkursu Piosenki Eurowizji wybrała wewnętrzna komisja. Ku zaskoczeni publiczności zrezygnowano z tradycyjnego koncertu preselekcyjnego, podczas którego to właśnie publiczność mogłaby zagłosować na wybranego kandydata. Komisja wybrała nieznaną szerszej publiczności Lunę z piosenką "The Tower", która już w maju będzie reprezentować Polskę w Malmö. Młoda wokalistka pokonała m.in. Macieja Musiałowskiego, Nataszę Urbańską i Justynę Steczkowską. Decyzja komisji spotkała się z ogromną falą krytyki, sugerowano nawet, że konkurs jest ustawiony. Luna miała właśnie okazję pokazać się przed hiszpańską publicznością. W sieci znowu posypały się krytyczne głosy.

Luna skrytykowana po występie w Hiszpanii. "Polska chyba nie chce wygrywać na Eurowizji"

Eurowizja zbliża się wielkimi krokami i trwają właśnie eventy poprzedzające konkursowe półfinały. Luna miała okazję wystąpić podczas pre-party, które zostało zorganizowane w Barcelonie. Podczas "Barcelona Eurovision Party" 24-latka pokazała przedsmak tego, co widzowie zobaczą w maju podczas głównego konkursu. Niestety, nagranie z występu zostało ostro skrytykowane w sieci. Mimo że wokalistka wielokrotnie zapewniała, że intensywnie przygotowuje się do konkursu, to spadło na nią sporo zarzutów. "Mam wrażenie, że Polska na Eurowizji będzie pierwsza, tylko że od końca", "Już Brzozowskiego wolę", "Piosenka niby nie jest zła, ale kompletnie nie na Eurowizję", "Za dużo powietrza, dykcja do poprawy, ogólnie to jestem zawiedziony, bo na żywo jest słabo jak na Eurowizję", "No i mamy "radiową" piosenkę, która wypada nijako na żywo", "Nie wierzę, że to piszę, ale Blanka już lepiej się prezentowała" - czytamy w komentarzach, które pojawiły się na TikToku. Nagranie z występu Luna znajdziecie na dole strony. Jak oceniacie umiejętności wokalistki?

Luna fot. kapif.pl

