Marcin Hakiel już od dłuższego czasu jest szczęśliwie zakochany. Wybranką tancerza jest Dominika, która wcześniej nie była znana w świecie show-biznesu. Wygląda jednak na to, że odnajduje się w nim coraz lepiej. Partnerka tancerza nie tylko pozuje wraz z nim do instagramowych zdjęć i pojawia się na gwiazdorskich eventach, ale też kibicuje ukochanemu w studiu "Tańca z gwiazdami". Dominika zdążyła już także udowodnić, że lubi bawić się modą i eksperymentować ze stylem.

Zobacz wideo Byliśmy na warsztatach u Marcina Hakiela

Partnerka Marcina Hakiela rozjaśniła brwi. Jak wypadła w takim wydaniu?

Marcin Hakiel powrócił do "Tańca z gwiazdami" po wieloletniej przerwie. Tancerz towarzyszy na parkiecie Dagmarze Kaźmierskiej, a para musi cieszyć się ogromną sympatią widzów. Mimo że zbierają od jurorów kiepskie noty, nadal są w programie już na jego półmetku. Hakiel ma także bardzo osobiste wsparcie w postaci ukochanej Dominiki, która co tydzień pojawia się w TVN-owskim studiu. 7 kwietnia wybranka tancerza postawiła na bardzo klasyczny, prążkowany garnitur, za to mocno zaszalała z makijażem. Dominika zrezygnowała ze szminki, skupiając uwagę na oczach. Podkreśliła je grubymi, czarnymi kreskami, a także niemal całkowicie rozjaśniła brwi. Efekt podbijał dodatkowo fakt, że Dominika ma bardzo ciemne włosy. Jak się wam podoba w takim wydaniu?

Marcin Hakiel z Dominiką Marcin Hakiel z Dominiką, KAPiF

Wyniki "Tańca z gwiazdami" wzbudziły dużo emocji

W ostatnim odcinku "Tańca z gwiazdami" z programem pożegnali się Aleks Mackiewicz i Izabela Skierska. Wyniki były sporym szokiem dla fanów tanecznego show, zwłaszcza że aktor i jego partnerka typowani byli na faworytów. Wielu widzów sądziło, że przygodę z programem zakończą w tym tygodniu Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel, którzy otrzymali od jurorów zaledwie 19 punktów. W komentarzach na Instagramie "Tańca z gwiazdami" zawrzało, a fani nie kryli rozgoryczenia takim obrotem spraw. Opinią podzielił się m.in. znany z programu "Rolnik szuka żony" Paweł Bodzianny. "Jaja sobie robicie, kto inny powinien odpaść i każdy dobrze wie, kto" - stwierdził. Co ciekawe, do sprawy odniósł się także inny uczestnik show, Maciej Musiał, który również nie krył zaskoczenia wynikiem. "Niesprawiedliwe fest" - napisał w komentarzu.