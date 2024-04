Edyta Pazura zyskała popularność głównie dzięki swojemu mężowi. Żona Cezarego Pazury od wielu lat zajmuje się również jego karierą. Oprócz tego jest doceniana za własne działalności. Edyta prowadzi między innymi firmę produkującą perfumy i biżuterię. Pazura ma także sporo fanów w sieci. Na profilu na Instagramie zyskała ponad 250 tysięcy obserwujących. Niedawno specjalnie dla nich przygotowała prezentację swojego ogrodu. Nie kryła przy tym dumy.

Zobacz wideo Radosław Pazura żyje w cieniu brata? "Nie zazdroszczę"

Edyta Pazura zaprezentowała swój ogród. Co się w nim znajduje?

Edyta Pazura zabrała fanów na wycieczkę po swoim ogrodzie. Zaczęła od kwiatów. Pokazała fanom swoje sadzonki, minęła drzewo wiśniowe, po czym zaprezentowała największą dumę. - Zobaczcie, najpiękniejsza na świecie magnolia! - powiedziała bez wahania. Dodała, że bardzo o nią dba i robi wszystko, aby ta zachwycała wyglądem. Pazura podkreśliła, że każdy robi sobie z drzewkiem zdjęcia. Celebrytka nagrała również biały gościnny domek, który również znajduje się ogrodzie i prezentuje się niezwykle urokliwie. Pokazała obserwatorom miejsce, w którym chce zrobić zewnętrzną "kuchnię". Fani mogli też zobaczyć kąt na warzywa, które już wkrótce planuje zasadzić wraz z pomocą córki. Pazura wielokrotnie dodawała, że w jej ogromnym ogrodzie brakuje jedynie ukochanych białych surfinii. Liczy, że pojawią się już w czerwcu. Co sądzicie? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Ogród Edyty Pazury fot. https://www.instagram.com/edyta_pazura/screen

Edyta Pazura zapozowała w odważnej scenerii. Fani byli zaskoczeni, gdy zobaczyli tę fotografię

Edyta Pazura niedawno zaskoczyła fanów nietypowym zdjęciem. Choć początkowo ujęcie nie wyszło, wstawiła kadr, który przedstawiał ją w odbiciu lustrzanym. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Pazura była... bez ubrań. "Pierwszy raz w życiu prześwietliłam całą kliszę. (...) Nie wiedziałam już co fotografować, więc zrobiłam zdjęcie... swojego odbicia w lustrze. W sumie ma ono swój klimat i pewnego rodzaju tajemniczość. Jednym słowem spieprz… sprawę, ale udaję, że się tym jakoś bardzo nie przejmuję" - napisała. Co ciekawe, fani nie posiadali się z radości. Od razu porównali celebrytkę do znanej gwiazdy. "Wyszło mega", "Mega kadr, w pierwszej chwili myślałam, że to zdjęcie przedstawiające nieśmiertelną Marilyn" - pisali fani w sekcji komentarzy.

