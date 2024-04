7 kwietnia Polsat wyemitował kolejny odcinek "Tańca z gwiazdami". Na żywo na swoim Facebooku komentowała go jego dawna uczestniczka - Dorota Zawadzka. Superniani nie spodobał się występ Dagmary Kaźmierskiej z Marcinem Hakielem. "Słabo. Nic tańca nie było. Energii też nie było" - stwierdziła bez owijania w bawełnę. Pod lupę wzięła jednak nie tylko umiejętności taneczne gwiazd, ale i fryzurę prowadzącej program - Pauliny Sykut-Jeżyny. Z programu odpadł Aleksander Mackiewicz, co zostało wybuczane przez widownię.

"Taniec z gwiazdami". Paulina Sykut-Jeżyna prowadziła program w peruce?

W nowym odcinku najlepiej poradziły sobie dwie pary. Najwięcej głosów od jurorów zdobyli Roxie Węgiel i Michał Kassin oraz Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka. Zaś najgorzej poszło Dagmarze Kaźmierskiej i Marcinowi Hakielowi oraz Maciejowi Musiałowi, który tańczy z Darią Sytą. Co ciekawe, gwiazdor "Rodzinki.pl" został doceniony przez Dorotę Zawadzką. "Trochę zagrane nie zatańczone, ale i tak mój faworyt" - napisała i przy okazji występów gwiazd, wywołała dyskusję o fryzurze Pauliny Sykut-Jeżyny, która tym razem rozpuściła włosy. Przypomnijmy, że kilka dni temu prezenterka zafundowała sobie metamorfozę. Zdecydowała się na bardzo modną, rozchodzącą się na boki grzywkę o nieco postrzępionej linii. Tymczasem Superniania zaczęła drążyć temat i pojawiły się w niej pewne wątpliwości. "Czy pani Sykut ma perukę? Chyba peruka. Nienaturalnie" - stwierdziła psycholożka. Fani od razu poszli tym tropem. "Tak myślę, że zapewne peruka", "Kurczę, no nie wygląda to dobrze" - napisali pod jej komentarzem.

Stylista fryzur dopiero co chwalił metamorfozę Pauliny Sykut-Jeżyny

Niedawno efekt strzyżenia Pauliny Sykut-Jeżyny ocenił Michał Musiał, modowy ekspert i stylista fryzur. I w przeciwieństwie do Superniani, nie zarzucał prezenterce nienaturalności. - Paulina Sykut-Jeżyna nie po raz pierwszy udowodniła, że ma doskonałe wyczucie stylu i po prostu wie, co jest teraz hot. Prowadząca "Taniec z gwiazdami" zdecydowała się na bardzo modną grzywkę typu curtain bangs, czyli lekkie, wystrzępione pasma, które, jak sama nazwa wskazuje, dają efekt kurtyny. To doskonała opcja dla wszystkich pań, które chcą nieco odmienić swój wizerunek, ale wciąż nie stawiać na radykalne skracanie całej długości włosów. Curtain bangs świetnie sprawdza się w połączeniu z różnego typu koloryzacjami i wygląda dobrze u większości kobiet. Dzięki rozchodzeniu się na boki nie ma efektu ciężkości i optycznego skrócenia czoła, jak w przypadku prostej, geometrycznej grzywki. Paulina w nowym wydaniu nabrała lekkości i stała się nieco bardziej dziewczęca. Odwaga się opłaciła - stwierdził w rozmowie z Plotkiem Michał Musiał.

