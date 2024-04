7 kwietnia w Polsce odbyły się wybory samorządowe. Obywatele decydowali, m.in. o tym, kto będzie prezydentem ich miast. Jeśli chodzi o wybory w Warszawie, to wszystko wskazuje na to, że Rafał Trzaskowski został wybrany na drugą kadencję prezydenta miasta. Według badań exit poll zagłosowało na niego 59,8 proc. wyborców. Prezydent na gorąco im podziękował. Ze sceny zwrócił się też do żony.

REKLAMA

Zobacz wideo Wpadka Trzaskowskiego. Komentuje ją Bocheński

Rafał Trzaskowski wygrał w I turze wyborów samorządowych. Wspomniał o żonie

Rafał Trzaskowski zmiażdżył swoich kontrkandydatów, a w Warszawie najprawdopodobniej nie będzie drugiej tury wyborów - jeśli wyniki exit poll się potwierdzą. A z danych sondażu Ipsos wynika, że Trzaskowski zdobył 59,8 proc. głosów. Drugi wynik uzyskał Tobiasz Bocheński z Prawa i Sprawiedliwości - 18,5 proc.

Podczas przemówienia, które zorganizowano 7 kwietnia w godzinach wieczornych Trzaskowski podziękował nieobecnej żonie i nawiązał do niedawnego skandalu. "Gosiu, dziękuję ci bardzo. Wreszcie będę mógł wrócić na należne mi miejsce, przy kuchni". Odniósł się tym samym do niefortunnego nagrania ze świąteczni życzeniami, które zamieścił w mediach społecznościowych. Przestawiało prezydenta Warszawy siedzącego przy stole, a jego żona odwrócona tyłem do osoby nagrywającej stała przy kuchni. Nagranie zostało odebrane jako stereotypowe, a polityk szybko je usunął, przyznając się do błędu.

"Mówiliśmy od samego początku, że to nie będzie proste [...] Zaufanie warszawianek i warszawiaków jest czymś, co najbardziej buduje, co wpływa na humor, co wpływa na całe życie. Dziękuję wam bardzo, mam nadzieję, że was nie zawiodę" - dodał Trzaskowski. Podziękował również członkom swojego sztabu wyborczego oraz wolontariuszom. Zwrócił się też do swoich kontrkandydatów z Warszawy. "Zawsze mówiłem, że szanuję każdego z nich" - dodał.

Nie wszędzie dojdzie do drugiej tury. W niektórych miastach za dwa tygodnie obywatele ponownie pójdą do urn

Rafał Trzaskowski jest jednym z tych prezydentów miast, który nie będzie musiał konkurować w II turze o stanowisko. W takim samej sytuacji jest również, m.in. Aleksandra Dulkiewicz z Gdańska, która, według exit pollu, uzyskała 62,3 proc. poparcia. Do drugiej tury dojdzie, m.in. we Wrocławiu, gdzie zmierzą się obecny prezydent, Jacek Sutryk i Iwona Bodnar oraz w Krakowie - gdzie o głosy wyborców będą walczyć Aleksander Miszalski z Łukaszem Gibałą.

Rafał Trzaskowski triumfuje w wyborach. Wspomniał o żonie i nawiązał do niedawnego skandalu Fot. Adam Stępień / Agencja Wyborcza.pl

Artykuł jest w trakcie aktualizacji.