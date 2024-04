Lewandowska na konwencie bachaty. Uwagę kradną spodenki. Jak majtki

Anna Lewandowska wraz ze swoim ukochanym Robertem Lewandowskim tworzą jedną z najsłynniejszych par w polskim show-biznesie. Trenerka fitness i słynny piłkarz jakiś czas temu przeprowadzili się wraz z córkami do Barcelony. To właśnie tam Lewa odkryła nową pasję. Od dłuższego czasu oddaje się ćwiczeniom tańców latynoamerykańskich. Bachata kompletnie zawróciła jej w głowie. Lewandowska zaangażowała w taniec nawet swojego męża. Żona piłkarza regularnie uczęszcza na zajęcia i specjalne warsztaty. Ostatnio pojawiła się na konwencie bachaty. Dumnie reprezentowała Polskę.

Zobacz wideo Anna Lewandowska szczerze o swojej sylwetce. Mówi o tym, jak taniec zmienia figurę

Lewandowska w barwach biało-czerwonych barwach na konwencie bachaty. Spójrzcie na spodenki

Anna Lewandowska ostatnio została zaproszona na event. Bachata Geneva Festival to największy tego typu konwent w Europie. Ukochana piłkarza relacjonowała fanom przebieg wydarzenia w mediach społecznościowych. Pokazała, jak wywija na parkiecie. Uwagę jednak zwraca jej strój. Lewa postawiła na koszulkę sportową w biało-czerwonych brawach. Podkreśliła, że takie było założenie pierwszego dnia - reprezentacja swojego narodu. Spójrzcie również na spodenki gwiazdy. Krótka dolna część garderoby idealnie podkreśliła wysportowaną sylwetkę celebrytki. Szorty nie były tanie. Za jeansowe ubranie Lewandowska musiała zapłacić aż 2459 złotych! Odzież jest z kosztownej marki Mugler. Co sądzicie o stylizacji trenerki fitness? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Anna Lewandowska na Instagramie fot. https://www.instagram.com/stories/annalewandowska/

Georgina Rodriguez zainspirowała się Anną Lewandowską? Zatańczyła bachatę

Jakiś czas temu wyszło na jaw, że Georgina Rodriguez również zainteresowała się bachatą. Ukochana Cristiano Ronaldo zaprezentowała swoje zmagania w mediach społecznościowych. Uczyła się kroków z instruktorami. Zauważyła to Anna Lewandowska, która nie kryła dumy. Postanowiła skomentować nagranie Georginy. Udostępniła je na nawet swoim instagramowym profilu. "Georgina też tańczy bachatę! Świetna praca nóg i taniec z partnerem. Niesamowicie Guapa (z hiszpańskiego - piękna, przyp. red.)" - napisała w mediach społecznościowych. Wszystko wskazuje na to, że Lewandowska cieszy się, że jej koleżanka ma podobną pasję. Szczegóły na temat przygody Georginy z bachatą znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Pierwszy taniec Lewandowskich. "Dirty Dancing" to mało powiedziane. Były też akrobacje w rytm gorącej bachaty