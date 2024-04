Julia Wieniawa ma status gwiazdy. Dała się poznać jako popularna aktorka i piosenkarka. Co więcej, w kraju jest również jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób młodego pokolenia. Co za tym idzie, fani śledzą jej każdy krok. Jakiś czas temu Wieniawa zdecydowała się na tatuaż na Bali. Wykonywany wzór na ciele miał miejsce w ekstremalnych warunkach, co może być niebezpieczne dla zdrowia. Wówczas internauci nie szczędzili w jej stronę uwag. Teraz pojawiła się kolejna afera. Gwiazda postanowiła przebić sobie uszy w warunkach domowych. W sieci zawrzało.

Julia Wieniawa zdecydowała się na przekłucie w domowych warunkach. Fani nie zostawili na niej suchej nitki

Julia Wieniawa aktywnie działa w mediach społecznościowych. Ostatnio wraz z przyjaciółmi podjęła spontaniczną decyzję, która została uwieczniona. Na profilu tiktokowym piosenkarki Julii Pośnik pojawił się materiał, z którego wynika, że Wieniawa zdecydowała się na piercing. Gwiazda chciała przekłuć sobie uszy po raz kolejny. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że cały proces odbywał się w domu. Pomimo tego, że przekłucie wykonywała zawodowa piercerka, fani nie kryli przerażenia. Zarzucili Wieniawie nieodpowiedzialność i promowania tego typu działań w niesterylnych warunkach. Nie obyło się bez negatywnych komentarzy. "Wieniawa po dramie z tatuażami nadal niczego nie zrozumiała", "Czemu bez maseczki? I to tykanie włosów jałowymi rękawiczkami. Wszystko straciło sterylność", "Przekłucie w domowych warunkach, bez maseczki, pierścionki na palcach, dotykanie sterylnymi rękawiczkami co popadnie. Idealny przykład dla młodych fanek", "Masakra" - grzmieli internauci w sieci. Zgadzacie się z nimi? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Część internautów stanęła w obronie Julii Wieniawy. Zobaczcie, co napisali na TikToku

W mediach społecznościowych pojawili się też obrońcy Julii Wieniawy. Część internautów po publikacji filmiku stwierdziła, że gwiazda nie zrobiła niczego złego. Niektórzy użytkownicy podkreślili, że dawniej przekłuwanie różnych części ciała nie odbywało się w odpowiednich salonach, a "ludzie nadal żyli". Fani postanowili okazać wsparcie w komentarzach. "Kiedyś na ziemniaka się wbijało, a wy teraz dramy. Jej życie, nie wasze", "Ich sprawa, ich zarazki, ich zdrowie", "Ludzie w komentarzach chyba nigdy nie robili kolczyków w domu" - czytamy na TikToku. ZOBACZ TEŻ: Julia Wieniawa na Bali zafundowała sobie tatuaż. Jest jedno ale. "Mało bezpieczne warunki"

