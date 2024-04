Oliwia Bieniuk jest najstarsza z trójki dzieci Anny Przybylskiej. Gdy zmarła jej mama, Oliwia miała zaledwie jedenaście lat. Obecnie jest już dorosła i idzie w ślady aktorki. Od najmłodszych lat jest związana z show-biznesem. Cały czas stara się jednak rozwijać. Oliwię można było oglądać w "Tańcu z gwiazdami" czy "Gliniarzach". Ostatnio na temat kariery 21-latki wypowiedziała się jej babcia. Nie zabrakło tematu Przybylskiej. Co miała do powiedzenia?

Oliwia Bieniuk chce iść w ślady mamy. Głos zabrała babcia. Krystyna Przybylska ma już dość

Krystyna Przybylska jest mamą Anny Przybylskiej i babcią Oliwii Bieniuk. Ostatnio kobieta udzieliła wywiadu portalowi ShowNews.pl. Podjęła temat kariery swojej wnuczki. Okazało się, że przeszkadza jej fakt, że Oliwia ciągle jest porównywana do Anny. Podkreśliła, że 21-latka sama jest w stanie pracować na swoje sukcesy. Nie jest zachwycona faktem, że Bieniuk zarzuca się nepotyzm. Krystyna Przybylska nie szczędziła ostrych słów.

Są chwile, że Oliwia przypomina Anię, ale są też momenty, w których bardzo przypomina Jarka. Moja wnuczka powinna pracować na własne nazwisko. Niech dadzą jej spokój i pozwolą spełniać marzenia. Moja wnuczka skupia się na nauce, więc przypominanie jej, że jest córką Przybylskiej, nie jest właściwe

- grzmiała Krystyna Przybylska w wywiadzie. - Oliwia uczy się, mieszka z daleka od domu i na pewno tęskni, bo odczuwamy to, jak przyjeżdża do nas. Szymon z kolei skupia się na maturze i być może wyjedzie za granicę, by kontynuować naukę. Dzieci ma się do pewnego momentu, a potem idą własną ścieżką i każdy powinien robić to, co chce - mówiła kobieta o swoich wnuczętach. Zgadzacie się? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Oliwia Bieniuk jest zakochana. W wywiadzie opowiedziała o miłości

Oliwia Bieniuk znalazła swoją drugą połówkę. Już w 2023 roku pojawiały się plotki o związku córki Anny Przybylskiej. W mediach społecznościowych nie brakowało zdjęć, które po raz pierwszy zostały udostępnione w październiku. - Oliwka nie zdążyła jeszcze przedstawić swojego chłopaka wszystkim, ale tata Jarek wie o wszystkim od samego początku - zdradził informator Shownews.pl. Dwa miesiące temu z okazji walentynek Oliwia wraz z ukochanym spędziła czas na romantycznej randce. Na udostępnionej fotografii nie było jednak widać twarzy partnera. Niedawno w rozmowie z Plotkiem mówiła o miłości od pierwszego wejrzenia. - Nigdy takiej miłości nie doświadczyłam. (...) Lubię być zdobywana, ale to dlatego, że jestem kobietą - wyznała. Szczegóły na temat relacji Oliwii Bieniuk znajdziecie TUTAJ.