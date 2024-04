W przeciągu ostatnich kilku miesięcy w polskiej polityce wrzało. Wydaje się, że najbardziej emocjonujące były wybory parlamentarne, które odbyły się w październiku zeszłego roku. W tym roku Polacy mogą wybrać przedstawicieli w wyborach samorządowych, które zaplanowano na 7 kwietnia. Swój głos oddał Prezydent Rzeczypospolitej - Andrzej Duda, któremu towarzyszyła małżonka. Jej stylizacja przykuwała uwagę.

Dudowie pokazali się na głosowaniu. Stylizacja pierwszej damy przykuwa uwagę

Od północy z piątku 5 kwietnia na sobotę 6 kwietnia trwa cisza wyborcza związana z głosowaniem Polaków na przedstawicieli w samorządach. Jak poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza, do godziny 12., głos oddało 16,52% uprawnionych. Wśród głosujących w wyborach znalazł się oczywiście prezydent Andrzej Duda wraz z pierwszą damą. Na oficjalnym profilu głowy państwa na Instagramie pojawiło się zdjęcie, na którym możemy zobaczyć parę prezydencką, która udała się do lokalu wyborczego, aby oddać głos.

Mam nadzieję, że wszyscy państwo w ostatnich latach przekonaliście się, jak bardzo wiele zależy od tego, jacy są nasi włodarze lokalni; jeżeli władze centralne przeznaczają pieniądze na rozwój polski lokalnej, polski regionalnej, to czy nasi lokalni włodarze aplikują o te pieniądze, umieją te racjonalnie wykorzystać, ma ogromny wpływ na nasze codzienne funkcjonowanie. Zachęcam do tego, żeby oddawać Polskę lokalną i regionalną w ręce odpowiedzialnych ludzi poprzez akt wyborczy

- napisał prezydent. To jednak nie on zwrócił uwagę na fotografii. Spojrzeliśmy na Agatę Kornhauser-Dudę, która stała tuż obok małżonka. Postawiła na dość klasyczną, białą marynarkę, choć wiązaną z przodu. Pod spodem założyła top w tym samym odcieniu. Dobrała do tego beżowe, zwiewniejsze spodnie i szpilki w prawie identycznym kolorze. To, co można z pewnością powiedzieć, to to, że było elegancko i wiosennie - jak na pogodę przystało.

Dudowie zachęcali do głosowania. "To obywatelski obowiązek"

Prezydentowi Andrzejowi Dudzie podczas głosowania zawsze towarzyszy małżonka. Pojawili się w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 2 przy ul. Porzeczkowej w Krakowie. - Chociaż prawnie nie jest to obowiązek, ja uważam to za obywatelski obowiązek. Został przeze mnie wykonany - mówiła w rozmowie z mediami pierwsza dama. - Dzisiaj jest piękna pogoda. Po spacerze, po odpoczynku z rodziną w niedzielę, zachęcam do tego, aby udać się do lokalu wyborczego, zagłosować na przedstawicieli naszych władz lokalnych i regionalnych [...] - powiedział Duda.

