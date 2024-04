Artur Szpilka jest bokserem, zawodnikiem mieszanych sztuk walki (MMA), występuje też podczas gal KSW. O pięściarzu zrobiło się głośno kiedy w 2009 roku został zatrzymany i wyrokiem sądu trafił do aresztu, a następnie do Zakładu Karnego w Tarnowie, gdzie odsiadywał karę pozbawienia wolności. Z więzienia wyszedł w 2011 roku. Kilka miesięcy później znów stanął przed sądem oskarżony o naruszenie nietykalności cielesnej strażnika więziennego. Sąd jednak nie skazał go wówczas na więzienie, a "jedynie" grzywnę w wysokości 15 tys. złotych. Od tej pory bokser stara się unikać problemów z prawem. W najnowszym wydaniu "Dzień dobry TVN" opowiedział jednak o swojej trudnej przeszłości. W tym o licznych uzależnieniach.

Artur Szpilka był uzależniony od alkoholu i narkotyków

Artur Szpilka 7 kwietnia był gościem Damiana Michałowskiego i Doroty Wellman w studiu "Dzień dobry TVN". Towarzyszyła mu partnerka Kamila Wybrańczyk. Rozmowa od samego początku dotyczyła trudnych tematów. Pięściarz został zapytany o to, kiedy zaczął brać narkotyki. Przyznał, że te pojawiły się w jego życiu, już kiedy miał 16 lat.

Potrafiłem trzy dni nie spać. Tylko picie i narkotyki. Trochę to mi zabrało życia. Bardzo dużo przez to straciłem m.in. zdrowie i pieniądze

- przyznał gorzko. Na równie mocne wyznanie zdecydowała się jego partnerka. - Artur miał nawet myśli samobójcze - powiedziała Kamila Wybrańczyk. Pięściarz potwierdził słowa ukochanej i opowiedział o swoim stanie sprzed lat. - Miałem autodestrukcyjne myśli. Zapaliła się lampka kontrolna w głowie. Mój tata się powiesił, jak byłem dzieckiem. Zawsze sobie to tłumaczę w ten sposób, że trzeba uważać. Ja już miałem takie sytuacje, że siedziałem z nożem w ręku i różne myśli miałem. Powiedziałem koniec, to już nie dla mnie. I teraz pięć lat z ręką na sercu jestem czysty. Dodał też, że w walce z nałogiem pomaga mu wiara. Stara się też przestrzegać innych przed nałogami. - Dzisiaj mogę śmiało przestrzec ludzi. Bez tego żyje się bardzo fajnie (...). Pomogła mi także wiara. Co niedzielę jestem w kościele i odmawiam różaniec.

Artur Szpilka był też uzależniony od hazardu

Szpilka przyznał też, że zmagał się również z innych uzależnieniem - od hazardu. Przez nie stracił ogromne pieniądze i się zapożyczał. - To było najgorsze uzależnienie w moim życiu. Po narkotykach masz dość po jakimś czasie, a tutaj można przegrać 20-30 tys. zł. Wtedy chcesz się odegrać. Nie widziałem nic w tym złego. Przegrywałem pieniądze, których nie miałem. Pożyczałem na jedzenie, żeby jeść, a resztę przegrywałem - powiedział. Ponadto sportowiec wyznał, że pobyt w wierzeniu bardzo go zmienił. - I tu więzienie dało na plus, bo wyszedłem. Mówiłem sobie w pudle: wyjdę i nie wrzucę ani "piątki" i nie wrzuciłem. Dodał też: -Teraz nieraz podchodzę do ludzi i mówię do nich "niech pani z tym skończy, ja też przegrałem duże pieniądze" - usłyszeli widzowie.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego. TUTAJ znajdziesz również przydatne numery telefonów, pod którymi dyżurują specjaliści, gotowi pomóc w kryzysowej sytuacji.

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami:

Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990

Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880

Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002