Na 7 kwietnia zaplanowano tegoroczne wybory samorządowe. Pogoda w całej Polsce sprzyja temu, by nie siedzieć w domach, a wybrać się np. na spacer. Wiele osób skorzystało także z wiosennej aury, by przejść się do lokali wyborczych i wrzucić do urn wyborczych karty do głosowania. Wiele gwiazd i polityków już spełniło swój obywatelski obowiązek i zagłosowało w wyborach samorządowych 2024. Na Instagramie pochwalili się zdjęciami z lokali wyborczych.

Monika Olejnik mówi o święcie demokracji

Monika Olejnik opublikowała na Instagramie rolkę, na której widać, jak stoi przed lokalem wyborczym, a później już przed urną wyborczą. Dziennikarka miała na sobie beżowe bojówki, które zestawiła z ciemnym topem, czarną ramoneską i białymi butami sportowymi. Ten eklektyczny styl dodatkowo dopełniła srebrna biżuteria. Niewątpliwie stylizacja Olejnik zwraca uwagę, jednak jeszcze większe zainteresowanie budzi jej instagramowy wpis.

Święto demokracji. Głosując, słucham tradycyjnie Grześka Ciechowskiego "Nie pytaj o Polskę"! Jakiej muzyki słuchacie na wybory 2024?

- zapytała, a później dodała: "wybory samorządowe w waszych rękach" - zachęcając tym samym innych do uczestnictwa w tychże.

Marta Żmuda Trzebiatowska zachęca do głosowania

Do głosowania w wyborach samorządowych 2024 obywateli i obywatelki Polski zachęcała też Marta Żmuda Trzebiatowska, która przyznała, że lokal wyborczy odwiedziła w przerwie, w trakcie trasy ze spektaklem teatralnym (na jednym ze zdjęć widać, że w trasie towarzyszą jej m.in. Beata Ścibakówna i Andrzej Zieliński). "Zagłosowane, więc możemy spokojnie kontynuować naszą teatralną trasę. 'Prawda' dziś zawita do Białegostoku, a jutro do mojego ukochanego Gdańska. Pogoda dziś bajeczna, więc polecam wam spacer i przy okazji zachęcam do skorzystania z waszego prawa i oddania głosu na ludzi, którzy będą was reprezentować w samorządzie"- napisała.

W podobnym tonie był instagramowy wpis Barbary Kurdej-Szatan i jej męża Rafała Szatana. Oni również wzięli udział w głosowaniu w wyborach samorządowych 2024. "Obowiązek obywatelski spełniony! Kochani pamiętajcie, że dziś wybory! Dziś wybieramy tych, którzy są najbliżej nas, czyli prezydentów miast, radnych - tych, którzy decydują o naszym miejscu zamieszkania, naszym 'ogródku'" - pisało znane małżeństwo. Ponadto w dalszej części wpisu przypominali o zasadach dotyczących głosowania. "Idźcie! Wystarczy tylko mieć dowód osobisty przy sobie. Głosujemy tam, gdzie jesteśmy zameldowani. Adres komisji wyborczej możecie znaleźć w aplikacji mObywatel" - mogliśmy przeczytać.

Na podobne wpisy zdecydowali się również Donald Tusk, Robert Biedroń, Tomasz Ciachorowski czy Maja Staśko.