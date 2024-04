Michał Szpak dziś jest jednym z najpopularniejszych muzyków. Karierę zaczynał, występując w programie "X Factor", a później reprezentował Polskę na Konkursie Piosenki Eurowizji. Jakiś czas temu muzyk pochwalił się, że zaczął współpracę z popularnym raperem Adim Nowakiem. Nowak za to podzielił się bardziej osobistymi kadrem ze Szpakiem w roli głównej. Panowie spędzili razem nawet walentynki. Teraz Szpak zdradził, że wraz z Nowakiem udało mu się nagrać piosenkę i teledysk, z których jest bardzo zadowolony. Padły jednak też bardzo osobiste wyznania.

Michał Szpak mówi o uczuciach

Michał Szpak na Instagramie opublikował serię zdjęć i nagrań, podkreślając, że nagrał właśnie teledysk do najnowszego utwóru "Opio". Chwalił wszystkich, którzy wzięli udział w projekcie. "Nie miałem pojęcia, w jaką opioidalnie romantyczną podróż zabierze nas ten utwór, kiedy @goat_bypass i @pocieszny_baron puścili mi to pierwszy raz. No bo nie da się ukryć, że polecieliśmy grubo - zaczął wokalista, a później zwrócił się do Nowaka.

Adi Nowak, ty wiesz. Dwa serca złączone, klucz rzucony w piasek, nic nas nie rozłączy, tylko ojca pasek

- śmiał się, a później dodał: "Love is just a verb, a ja już zawsze będę widział wasze dusze przez okno. Dokonało się. Dziękuję".

Michał Szpak o swojej seksualności

Jakiś czas temu Michał Szpak opublikował wpis wspierający społeczność LGBT+. Przyznał też: "TAK. JESTEM QUEER. Zakochuję się w człowieku, nie w ciele. Kocham ludzkie serca i dusze. Od zawsze jestem reprezentantem wszystkich wolnych ludzi, którzy mają odwagę do życia w zgodzie ze swoimi uczuciami". A później wyjaśnił, jak on sam rozumie termin queer. "QUEER to po prostu świetlisty świr. Czuję się świrem i nie wyobrażam sobie być kimkolwiek innym" - mogliśmy przeczytać w 2022 roku na jego InstaStories. Nieco później w wywiadzie dla "Twojego Stylu" wyznał z kolei, że jest panseksualny, a więc odczuwa pociąg seksualny i romantyczny niezależnie od tożsamości płciowej drugiej osoby.

Gdybym miał jednoznacznie siebie określić, jestem panseksualny. Uważam, że każdy, niezależnie od płci kulturowej, tożsamości płciowej i orientacji seksualnej, zasługuje na miłość. Jestem queerowy, nie identyfikuję się z żadną płcią. Tak naprawdę żyję tu i teraz. Żyję chwilą

- powiedział. W dalszej części wywiadu wyjaśniał: "Miłość nie ma płci. Miłość to opieka, troska, zachwyt, relacja z osobą, z którą jest mi dobrze. Nie mogę powiedzieć, że zakocham się tylko w kobiecie lub tylko w mężczyźnie, bo ja zakochuję się w człowieku. Seksualność to sfera, którą odkrywa się całe życie" - mogliśmy przeczytać.