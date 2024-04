Agnieszka Chylińska, mimo że jest aktywna w mediach społecznościowych, to konsekwentnie strzeże prywatności swojej rodziny - dzieci i męża. Na Instagramie próżno szukać ich wspólnych kadrów. Artystka rzadko też mówi o bliskich. Teraz jednak nieco nagięła tę zasadę i wspomniała o mężu na antenie najnowszego odcinka "Mam talent!".

Agnieszka Chylińska o mężu w "Mam talent!"

Pierwszym mężem Agnieszki Chylińskiej był Krzysztof Krysiak, który zawodowo był związany z wytwórnią Sony Music. Niestety, ich małżeństwo zakończyło się po zaledwie 16 miesiącach. Kolejny raz piosenkarka stanęła na ślubnym kobiercu w 2010 roku, a jej wybrankiem jest tajemniczy Marek. Mimo że od ślubu minęło 14 lat, to o mężu wokalistki nadal niewiele wiadomo, poza tym, że nie jest związany z show-biznesem, a zawodowo zajmuje się grafiką komputerową i informatyką (to on opracowywał niektóre okładki płyt zespołu O.N.A.).

Teraz Chylińska sama nieco o nim opowiedziała na antenie "Mam talent!". Zrobiła to po występie uczestnika, który wykazał się nie tylko talentem, ale też cierpliwością i dokładnością, prezentując, jak opanował japońską sztukę dorodango [Wikipedia podaje, że polega ona na wyrabianiu "kul z mieszaniny wody i różnych sypkich substancji". Proces jest żmudny, bo na kulę z błota nakładane są kolejne warstwy suchego i sypkiego surowca, "dzięki czemu po wypolerowaniu w końcowej fazie można otrzymać delikatną, gładką kulę o wysokim połysku"]. Oczarowana takim występem pana Wojciecha Chylińska wspomniała o mężu w humorystyczny sposób.

Wojciech, ja się trochę znam na tej rzeczy, bo mój mąż jest kompletnie łysy. I jak goli sobie łeb, to mniej więcej tak samo to wygląda. Trzymałeś w napięciu do końca. Naprawdę nie wiedziałam, że to się tak skończy

- powiedziała.

Kim jest mąż Agnieszki Chylińskiej?

Agnieszka Chylińska jeszcze wcześniej kilka razy w mediach wspomniała o mężu. - Prawda jest taka, że mój mąż jest łysym blondynem z niebieskimi oczami - wyznała podczas festiwalu w Sopocie w 2019 roku. Z kolei w wywiadzie z "Twoim Stylem" nie skupiała się na aparycji męża, ale jego uczuciach. "Marek potrafił zobaczyć w obrazoburczej i zmęczonej życiem gwieździe człowieka, wrażliwą dziewczynę. Był wytrwały, czekał na mnie" - mogliśmy przeczytać. W 2021 roku wokalistka postanowiła nieco napisać o ukochanym na Instagramie. "Prawidłowy zapis pracy mojego serca poznałam po latach, gdy odkryłam miłość z wyboru, miłość jako postawę, w której jest się czasem powtarzalnie przenudnym, przeludzkim i prześmiertelnym. Miłość, którą się wybiera bez żebrów i błagań na kolanach. Miłość, która czasem nie daje o sobie znać w głębokiej ciemności. Ale jest".

Przypomnijmy, że małżonkowie doczekali się trójki dzieci: Ryszarda, Estery i Krystyny. Wiadomo, że dwójka z nich wymaga "szczególnej opieki". Chylińska nie zdradziła jednak, z jakimi konkretnie trudnościami muszą się zmagać.