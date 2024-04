Tadeusz Sznuk bez wątpienia należy do grona jednych z najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych prezenterów telewizyjnych. Dziennikarz od lat związany jest z Telewizją Polską, gdzie prowadzi uwielbiany teleturniej "Jeden z dziesięciu", a widzowie nieustannie darzą go ogromną sympatią. Choć Tadeusz Sznuk cieszy się sporym zainteresowaniem, to sam stroni od wypowiedzi publicznych czy udzielania wywiadów. Niewielu wie, kim jest jego żona bądź czym zajmują się jego dzieci.

Tadeusz Sznuk mówi o dzieciach. Rzadko to robi. Nie poszły jego śladami

Życie prywatne Tadeusza Sznuka owiane jest tajemnicą, a prezenter niechętnie się o nim wypowiada. Przez wiele lat fani dziennikarza zastanawiali się nawet, czy ma on w ogóle rodzinę. Wszystko stało się jasne dopiero w 2006 roku. Wówczas w jednej z rozmów Tadeusz Sznuk uchylił rąbka tajemnicy i powiedział co nieco na temat swoich najbliższych. Ujawnił wtedy, że ma żonę, a także dzieci. Zdradził, że jego pociechy stronią od blasku fleszy czy reflektorów i nie robią kariery w mediach. - Dzieci przyjrzały mi się dobrze i trzymają się od mediów z daleka - stwierdził w rozmowie o z Barbarą Trusińską. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Tadeusz Sznuk wspomniał o żonie. Ma o mnie zdanie bez wątpienia słuszne

W rozmowie z portalem Onet Tadeusz Sznuk powiedział również kilka słów na temat ukochanej żony. Niestety, nie zdradził on żadnych istotnych szczegółów. Mówił o niej bardzo zagadkowo. "O czym myśli kobieta, tego żaden mężczyzna nigdy nie może być pewien, ale nie wiem, czy dobre wychowanie pozwoliłoby panu zacytować to, co miałbym do powiedzenia. (…) Powiem tak, żona ma o mnie zdanie bez wątpienia słuszne" - wyznał. Po tych słowach możemy jedynie wnioskować, że żona jest dla niego nieodzownym wsparciem. A wy co o tym sądzicie? ZOBACZ TEŻ: "Jeden z dziesięciu". Tadeusz Sznuk zdradził, co jest w torebkach dla uczestników. To nie słodycze.

