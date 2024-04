Maja Rutkowski stanęła na ślubnym kobiercu z Krzysztofem Rutkowskim w 2019 roku. Co ciekawe, para wkrótce weźmie drugi ślub, a chwilę po nim kolejna ważna uroczystość - komunia syna znanego małżeństwa. - Będzie to rodzinna uroczystość i nieco nowocześniejsze wesele. Zrezygnowaliśmy m.in. z oczepin. Cieszę się z tego, że będę mogła się spotkać z rodziną i ze znajomymi. Żyjemy tak szybko i często mijamy się z bliskimi, że trzeba wykorzystywać takie okazje, jak ta - tak o ślubie mówiła niedawno Maja Rutkowski dla shownews.pl. Jesteście ciekawi, co jeszcze planuje w związku ze ślubem i komunią?

Maja Rutkowski wkrótce ma ślub i komunię syna. "Myślę, że będzie około 150 gości"

Nie jest tajemnicą, że Rutkowscy hucznie celebrują poszczególne okazje. Wesele znanego małżeństwa również nie będzie odstawało od poprzednich przyjęć w tej rodzinie. Para zaplanowała ślub i komunię syna w tym samym miesiącu. - Chcemy urządzić przyjęcie komunijne Krzysia Juniora i jednocześnie nasz ślub kościelny. Jestem perfekcjonistką, planowałam to już od dwóch lat. Już niemal wszystko jest zamówione i zaklepane. Mamy już piękne zaproszenia - zdradziła Maja Rutkowski w rozmowie z "Faktem".

Myślę, że będzie około 150 gości, ale tak naprawdę pewnie będzie więcej osób, bo Krzysztof często rozszerza tę listę. Menu będzie typowo weselne, poza tym oczywiście inne atrakcje jak fotobudki czy zespoły grające muzykę na żywo. Ponieważ łączymy te dwie imprezy, zabawa zacznie się dosyć wcześnie, bo już po południu

- dodała.

Maja Rutkowski o przyjęciach https://www.instagram.com/majaplich/

Maja Rutkowski o prezentach dla syna. Nie będzie zakazów

- Następnego dnia jest komunia Krzysia i wtedy chcemy się skupić wszyscy na duchowym wymiarze tej uroczystości, którą tak przeżywa nasz syn - przekazała żona Rutkowskiego. Na przyjęciu komunijnym nie zabraknie oczywiście gości, którzy będą przeżywali ten wyjątkowy dzień razem z Krzysztofem Juniorem. Jego mama postanowiła przy okazji zabrać głos w sprawie upominków. - Nie zakazujemy naszym gościom kupowania konkretnych prezentów. Jeśli będą chcieli mu kupić np. samolot odrzutowy lub łódź podwodną, to nasz syn go dostanie - wyjaśniła. Po zdjęcia zapraszamy do galerii.

Maja Rutkowski z synem https://www.instagram.com/majaplich/