"Optymiści - to odjechana komedia o rodzinie, która po raz pierwszy wspólnie wyjeżdża na wakacje do Egiptu. Ponieważ wakacje są all-inclusive wszystko musi być wy-pite, wy-jedzone, wy-tańczone i wy-pływane! Nic nie może się zmarnować! W końcu jest zapłacone! Przez ostatni rok podróżowałem po różnych resortach, aby zobaczyć, co dzieje się na wczasach all inclusive. Historie, które widziałem, mocno podkręciłem, tak by ten wieczór był dla naszych widzów wspaniałą rozrywką. Jestem przekonany, że wszyscy będą się doskonale bawić, oglądając komedię, jakiej jeszcze w teatrze nie widzieli!" - tak swój spektakl opisał Krzysztof Czeczot, co możemy przeczytać na stronie z biletami. Premiera przyciągnęła wiele gwiazd polskiego show-biznesu, a ich kreacje możecie zobaczyć poniżej.

Olga Bołądź na sportowo z mężem. Śleszyńska postawiła na ciekawe połączenie kolorów

Zacznijmy od kreacji aktorki, która niedawno stanęła na ślubnym kobiercu. Olga Bołądź pojawiła się na wydarzeniu w modnej obecnie kurtce motocyklowej, wykonanej w czerni oraz bieli. Postanowiła zestawić górną część garderoby z klasycznymi jeansami. Na tym wyjątkowym evencie pojawiła się w towarzystwie eleganckiego partnera, którym jest Jakub Chruścikowski. Co natomiast założyła Hanna Śleszyńska? Aktorka postawiła na czarno-żółtą stylizację. Skórzana kurtka, czarne spodnie i żółty top zdecydowanie wyróżniały Śleszyńską na tle innych zaproszonych. Jak wam się podoba?

Karolina Gorczyca w czerwonej koszuli chętnie pozowała do zdjęć. Tuż obok jej ukochany

Aktorka postawiła na charakterystyczną, zwiewną koszulę oraz czarną spódnicę. Do tego wygodne, czarne buty i w ten sposób uzyskała prostą, ale elegancką stylizację. Obok Gorczycy zobaczyć można było Czeczota, z którym na początku 2024 roku zadebiutowała jako para. - Jesteśmy w związku już od dłuższego czasu. Oczywiście pozamykaliśmy formalnie nasze poprzednie związki. Od kilku miesięcy zamieszkujemy wspólnie z naszymi dziećmi, tworząc szczęśliwą, patchworkową rodzinę dbając o miłość, szacunek i uważność. Co ważne, nasze dzieci mieszkają także ze swoimi drugimi rodzicami, dostając od nich tyle samo miłości, ciepła i uwagi. Związaliśmy się także zawodowo. Nie ukrywaliśmy nigdy naszej relacji, ale też nie robiliśmy z niej celebryckiego newsa. Po prostu nie uważamy, że jest to potrzebne czy konieczne. Ale skoro pytacie, to z radością odpowiadamy - przekazała Plejadzie aktorka. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii.

