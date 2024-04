Zofia Zborowska przez ostatnie lata jest niezmiernie aktywna w mediach społecznościowych. Celebrytka prężnie prowadzi konto na Instagramie, gdzie zgromadziła już ponad pół miliona obserwujących. Chętnie dzieli się z nimi codziennością, a także porusza trudne tematy społeczne. Oprócz tego nie koloryzuje rzeczywistości i promuje naturalność. Niedawno aktorka odgrzebała stare nagranie z początków znajomości z mężem. Ową perełkę zdecydowała się opublikować w sieci. Na nagraniu można było zobaczyć jej figurę. Jak się okazało, niektórzy internauci zarzucili jej, że przerobiła talię. Zofia Zborowska odpowiedziała. I to jak.

Zobacz wideo Zofia Zborowska narzeka na InstaStories. W tle woła ją córka

Zofia Zborowska usłyszała, że przerobiła talię na starym nagraniu. "Byłam wychudzona"

Zofia Zborowska zamieściła na InstaStories krótkie nagranie, w którym odniosła się do tego, jakoby miała przerobić talię na archiwalnym materiale. Dosadnie wyjaśniła, że wąska talia nie jest przerobiona, a taką ma budowę ciała. Dodała, że jest to jeden z elementów, które podobają jej się w sobie najbardziej. - Bawi mnie to, że parę osób zarzuca mi, że to komputerowo wygenerowana jest ta moja talia w filmiku. No nie. Ja taką talię mam naturalnie. Talia to jest moja najlepsza część ciała - wyznała. Aby nie rzucać słów na wiatr, w dalszej części relacji zamieściła kilka ujęć sprzed lat, na których zaprezentowała, jak wówczas wyglądała jej sylwetka. Na koniec jednoznacznie stwierdziła, że była wtedy za chuda. - A żeby wam pokazać, jak wtedy wyglądałam, mam chyba jakieś zdjęcia przed lustrem. Ale byłam wtedy wychudzona - powiedziała. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Zofia Zborowska pokazała ciążowe krągłości. Szybko zgasiła nieprzychylny przytyk

Zofia Zborowska nieraz musi mierzyć się z nieprzychylnymi docinkami w sieci. Jakiś czas temu opublikowała fotografię, na której można było zobaczyć ciążowe krągłości. (Przypominamy, że wraz z mężem spodziewa się drugiego dziecka). Choć zdjęcie doczekało się mnóstwa pozytywnych reakcji, to zdarzyły się też takie, które miały wbić jej szpilę. "Po co ten brzuch taki wywalony?" - napisała jedna z internautek. Zofia Zborowska i tego nie pozostawiła bez komentarza. "A co, mam go wciągać w domu?" zapytała ironicznie. ZOBACZ TEŻ: Zofia Zborowska pokazała ogród. Szklarnia i bajkowy domek do zabaw to dopiero początek. Jest magicznie [ZDJĘCIA].