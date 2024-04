Legendarny wykon utworu "Waterloo" zagwarantował zespołowi ABBA karierę, która omawiana jest po dziś dzień przez krytyków muzyki z całego świata. Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson i Anni-Frid "Frida" Lyngstad dokładnie 6 kwietnia 1974 roku wystąpili w The Dome w Brighton. Mimo tego, że zespół rozpadł się, jego przygoda, można stwierdzić, nadal trwa - fani twórczości szwedzkiego kolektywu wciąż odtwarzają kultowe piosenki. Nowe życie dla zespołu przyniósł oczywiście film "Mamma Mia", gdzie znajdziemy właśnie muzykę, której autorem jest ABBA. Wróćmy jednak do Eurowizji. Co ABBA chce przekazać słuchaczom po 50 latach od wygrania konkursu?

ABBA z nowym oświadczeniem. Kiedyś postawili cele, a finalnie "rzeczywistość je przerosła"

Na oficjalnym Instagramie zespołu jest aktualnie sporo szumu. Wszystko z powodu listu do fanów. "To nieco oszałamiające i głęboko zawstydzające myśleć, że miliony z was, którzy zobaczyli nas po raz pierwszy w finale Eurowizji w 1974 r., przekazały naszą muzykę nie tylko jednemu pokoleniu, ale kilku" - czytamy w najnowszym poście. "Trudno pojąć, że minęło 50 lat, odkąd nasza czwórka czekała za kulisami na werdykty wszystkich jurorów z całej Europy w Dome w Brighton. Jakie więc były nasze marzenia w tych pełnych napięcia chwilach lub w chaosie po zwycięstwie, które zapewniliśmy sobie z najmniejszym marginesem w historii Eurowizji? Cztery różne marzenia, bez wątpienia, ale bez względu na to, jak wielkie były, rzeczywistość je przerosła, to na pewno" - pisze zespół. Muzycy przez cały czas mogą liczyć na wsparcie fanów. Nie zabrakło zatem podziękowania we wspomnianym oświadczeniu.

To szczęśliwa i jednocześnie uroczysta chwila i możemy mieć tylko nadzieję, że rozumiecie, jak głęboko jesteśmy wdzięczni

- podkreślili.

Eurowizja 2024 odbędzie się w państwie, z którego pochodzi ABBA. Nasz kraj zaprezentuje Luna

Finalnie na słynnym konkursie, który organizowany jest w Szwecji w Malmö, pojawi się młoda wokalistka - Aleksandra Wielgomas. Fani kojarzą ją z pseudonimu artystycznego "Luna". Co wiadomo na temat naszej reprezentantki? Jest związana z muzyką od lat. Wiemy, że to bardzo wrażliwa osoba. - Wewnątrz jest jeszcze trochę takim dzieckiem, które doświadcza świata, które jest emocjonalne. To, co chyba najbardziej mnie cechuje, to jest takie bardzo emocjonalne i intuicyjne podejście do życia - tak artystka mówiła o sobie w "Pytaniu na śniadanie". Zdjęcia znajdziecie w galerii.

