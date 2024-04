Marianna Schreiber imała się już w życiu różnorodnych zajęć. Większy rozgłos zyskała dzięki udziałowi w "Top Model", była aktywistką i wstąpiła do wojska. Próbowała również sportowych sił w sztukach walki. Wiele wskazuje jednak na to, że obecnie trening siłowe znowu zamieniła na poligon. Celebrytka wróciła do wojska, a zdjęciem w mundurze od razu pochwaliła się w sieci.

Marianna Schreiber cała w skowronkach wróciła do wojska. "Jestem bardzo szczęśliwa"

Marianna Schreiber prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie na bieżąco relacjonuje, co u niej słychać. Gdy więc zdecydowała się na powrót do wojska, musiała to zakomunikować swoim fanom. Zamieściła nowy post, w którym uchyliła rąbka tajemnicy i zdradziła pewne szczegóły. "Kiedy ty cieszysz się ładną pogodą w weekend, ja wracam do życia wojskowego" - zaczęła, po czym dodała: "Jak widzicie, jestem w letnim mundurze, pogoda się do niego dopasowała. Jestem bardzo szczęśliwa, że tutaj jestem!". W dalszej części celebrytka obwieściła, że zamierza pokazywać, co się dzieje w jednostce. Jednocześnie uprzedziła, że będą zdarzać się momenty, w których nie będzie miała dostępu do telefonu. "W miarę możliwości będę wam chciała opowiedzieć o szkoleniu i życiu w jednostce, oczywiście wszystko za zgodą przełożonych. Jestem bardzo zbudowana profesjonalizmem, wyposażeniem indywidualnym żołnierza i wysokim poziomem szkolenia jak i samej jednostki. Natomiast jeśli nie będę pisała, to nie znaczy, że dzieje się coś złego tylko to, że mam bardzo ograniczony dostęp do telefonu, co chyba dla wszystkich jest naturalne i zrozumiałe" - wyjaśniła. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Marianna Schreiber zamierza relacjonować wojskowe poczynania

Na sam koniec Marianna Schreiber poinformowała, że wszelkie relacje, jakie zamierza udostępniać, są za odpowiednim przyzwoleniem przełożonych. Dodała również, że telefon będzie posiadała jedynie w czasie, gdy nie będzie miała zajęć. "Z góry uprzedzam, że wszystko, co teraz będzie się u mnie pojawiało ze szkolenia, jest za akceptacją bezpośrednich przełożonych. Telefon dostępny mamy tylko w czasie wolnym od ćwiczeń i zajęć dydaktycznych. Przyjemnie patrzeć na twarze ludzi, którzy tutaj są, bo naprawdę kochają Polskę" - podsumowała. Pod opublikowanym postem niemalże od razu pojawiły się liczne polubienia i reakcje. Internauci przesyłali wyrazy wsparcia, podziwu, a także życzyli powodzenia w nowo rozpoczętym przedsięwzięciu. A wy co o tym sądzicie? ZOBACZ TEŻ: Jakie wykształcenie ma Marianna Schreiber? Nie do wiary. Te kierunki was zaskoczą.