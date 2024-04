Agnieszka Kaczorowska dała się poznać jako jedna z najpopularniejszych tancerek w Polsce. Rozpoznawalność zdobyła jako serialowa Bożenka z "Klanu". Obecnie aktywnie pracuje na swoje nazwisko, nie tylko w sferze tańca i show-biznesu, ale również mediów społecznościowych. Ostatnio Kaczorowska naraziła się swoim fanom. Internauci bez wahania ją skrytykowali. Poszło o garderobę.

Zobacz wideo Agnieszka Kaczorowska szczerze o opiece nad dziećmi. Kto jej pomaga?

Agnieszka Kaczorowska w ogniu krytyki. Fani przyczepili się do wyglądu jej garderoby

Agnieszka Kaczorowska ostatnio wzięła pod lupę porządkowanie garderoby. Pomogła jej w tym specjalistka, która pokazała, jak w prosty sposób urządzić przestrzeń. "Zrobiliśmy niedawno w domu spore porządki wiosenne, ale zostały jeszcze moje ubrania… One mnie przerażały. Z mojej garderoby się wylewało. Czy trzeba było pozbyć się wielu rzeczy? Tak. Czy dalej nie wierzyłam, że to się tam pomieści? Tak. Czy trzeba było to jakoś sprytnie przeorganizować? Zdecydowanie tak" - napisała Kaczorowska w sieci. Widok chaotycznej garderoby tancerki nie każdemu przypadł do gustu. "I po co tyle tych ubrań?", "Ale wystarczy samemu dbać regularnie, po każdym praniu i prasowaniu układać w odpowiednie miejsce i gotowe", "Ktoś za nią musi to robić, no wstyd" - pisali internauci w komentarzach. Kaczorowska nie pozostawiła ich bez odpowiedzi. "W wielu innych rzeczach potrzebuję pomocy. To nie powód, żeby się czegoś wstydzić" - wyjaśniła. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Agnieszka Kaczorowska zabrała głos w sprawie "Tańca z gwiazdami". Wypowiedziała się na temat jednego z jurorów

W jednym z fotelów jurorskich "Tańca z gwiazdami" zasiada Tomasz Wygoda. Ta decyzja wyjątkowo nie spodobała się Agnieszce Kaczorowskiej. Kobieta nie omieszkała o tym opowiedzieć. W rozmowie z Plotkiem nie szczędziła słów. - Jest to człowiek wywodzący się z innego stylu tańca, gdzie indziej działający (...). Wszyscy tancerze, żeby dowiedzieć się, kim jest, musieli go wygooglać, czyli jakby dla tancerzy towarzyskich, nie jest autorytetem (...). Ja jestem nikim w świecie hip-hopu i nigdy nie podjęłabym się oceniania hip-hopowego konkursu, bo nie jestem w tym specjalistą. (...). Dla mnie jest to trochę jak sędzia piłki nożnej sędziujący siatkówkę - wyznała Kaczorowska. Szczegóły wypowiedzi tancerki znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Agnieszka Kaczorowska zagalopowała się podczas wywiadu. Wyjawiła intymne szczegóły