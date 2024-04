Romę Gąsiorowską możemy kojarzyć z takich produkcji jak "Sala samobójców", "Ki", "Listy do M.", "Pogoda na jutro" czy "Rój". Z Instagrama aktorki dowiadujemy się nowości dotyczących jej kariery czy edukacji domowej, której od dawna jest zwolenniczką, ale na próżno z kolei szukać tam informacji dotyczącej sfery prywatnej gwiazdy. Według nowych doniesień aktorka ma się jednak z kimś spotykać.

Roma Gąsiorowska i nowy partner? "Chce zacząć na nowo"

O tym, że związek gwiazdy "Listów do M." i Michała Żurawskiego to przeszłość, dowiedzieliśmy się z wywiadu dla naTemat. "Nasza historia skończyła się dawno temu. Przez długi czas milczeliśmy na ten temat. Nie chcieliśmy publicznie poruszać naszych prywatnych spraw. (...) Już bardzo długo nie jesteśmy razem. Tak, rozwodzimy się" - oznajmiła sama zainteresowana. Fani zaczęli zastanawiać się, czy w życiu ich idolki jest już ktoś nowy. Z pomocą przyszli informatorzy "Rewii" oraz "Życia na gorąco". Gąsiorowska według najnowszych doniesień ma spotykać się z pewnym mężczyzną.

Od pewnego czasu u jej boku jest mężczyzna, z którym stara się ułożyć sobie życie. Właśnie dlatego chce zacząć na nowo

- czytamy.

Gąsiorowska i Żurawski rozstali się. Nie zabrakło prania brudów

We wspomnianym wywiadzie dla serwisu aktorka opowiedziała nieco więcej o powodach rozpadu małżeństwa. "Masz rodzinę, jesteś odpowiedzialny za dzieci, jest alkohol. Ten temat był i jest problemem. Wtedy podejmuje się kolejne kroki, żeby sobie poradzić" - mówiła. "A jeśli jesteś rodziną alkoholika, to też masz do wykonania ogromną pracę. Musisz działać razem z osobą, która ma coś do przerobienia. Samemu coś przerobić" - dodała. Co z kolei o sprawie mówi "Rewia"? Z tego źródła dowiadujemy się o kwestii alimentów. "Michał złożył do sądu wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dziećmi. Uważa, że Roma utrudnia mu spotkania z nimi. Jest też zaskoczony, że oczekuje od niego dziesięciu tys. zł alimentów miesięcznie" - twierdzi informator. Po zdjęcia zapraszamy do galerii.

