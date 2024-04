Viki Gabor nie musi odrabiać prac domowych. Podsumowała system edukacji

Viki Gabor to bez wątpienia jedna z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd młodego pokolenia w Polsce. Wszystko za sprawą popularnego programu TVP "The Voice Kids", a także wygraniu Eurowizji Junior w 2019 roku. Od tamtego momentu jej kariera muzyczna nabrała błyskawicznego tempa i poszybowała prosto w górę. Viki Gabor robi imponującą karierę, ale mimo to wszystkie obowiązki zawodowe musi łączyć z nauką w liceum. Co sądzi o zmianach wprowadzonych do systemu edukacji?

REKLAMA

Zobacz wideo Na jakie przyjemności pozwala sobie Viki Gabor? Nie da się tego kupić

Viki Gabor komentuje zmiany w systemie edukacji. "To jest bez sensu"

Viki Gabor w rozmowie z Eską odniosła się do zmian, które zostały wprowadzone do systemu edukacji po zmianie władzy. Wypowiedziała się m.in. na temat zniesienia obowiązkowych prac domowych. Choć pomysł ministry edukacji wywołał skrajne emocje i różnorodne opinie, to młoda gwiazda uważa, że to rewelacyjne rozwiązanie. - Żeby zadawać jeszcze pracę domową... Wiesz, jakby chcesz sobie już odpocząć od tej szkoły i tak dalej, a praktycznie, nie dość, że jesteś prawie cały dzień w szkole, to jeszcze masz zadania domowe. To jest bez sensu - powiedziała. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Viki Gabor opowiada o swojej nauce. Nie odrabia prac domowych

W dalszej części tej samej rozmowy Viki Gabor wyznała, że w liceum, do którego uczęszcza, prace domowe również nie są zadawane. Jej zdaniem pomaga to uczniom odpocząć do i tak dużego obciążenia i szkolnych obowiązków. - Myślę, że powinni uczyć w szkole więcej, a nie dawać jeszcze zadania domowe. W tym liceum, w którym ja jestem, nie ma zadań domowych. Kluczowe są lekcje i egzaminy, więc ja mam akurat luzik, ale współczuję tym, co mają. To jest masakra. Nawet jak są w domu, to i tak muszą się uczyć. To jest bez sensu - podsumowała. Można się jedynie domyślać, że wiele rówieśników zgadza się z opiniami młodej gwiazdy. A wy co o tym sądzicie? ZOBACZ TEŻ: Viki Gabor namawia dzieci na "wspólny" obóz. Znamy cenę. Sama nie zabawi tam długo.

Viki Gabor o Bieber KAPiF.pl