Magda Gessler uwielbia kolory i niebanalne wzory. Najlepszym dowodem na to są jej stroje. Gospodyni "Kuchennych rewolucji" stroni od stonowanych i eleganckich stylizacji w przygaszonych barwach. Wybiera za to kolorowe sukienki czy spodnie, które zestawia z równie wzorzystymi tunikami czy marynarkami. Do tego biżuteria i często buty na koturnach. Jedni powiedzą, że kicz - inni, że jest odważna i wyrazista. Równie wyraziście urządziła swój dom. Modny w ostatnim czasie styl skandynawski i minimalizm nie są dla niej. Restauratorka postawiła na przepych i kolory.

Zobacz wideo Magda Gessler o darze jasnowidzenia. Mówi o "Kuchennych rewolucjach". "Wiem, kiedy miejsce jest zagracone złą energią"

Magda Gessler stawia na eklektyzm

Magda Gessler jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie chwali się nie tylko pracą na planie "Kuchennych rewolucji", ale też swoją codziennością. Na publikowanych zdjęciach pokazuje, jak wygląda bez makijażu i spędza czas z bliskimi. Na niektórych kadrach można zobaczyć, jak restauratorka się urządziła. Niedawno udostępniła rolkę, na której widać jej kuchnię. Gessler postawiła w niej wielki, drewniany i wyglądający na stary zegar. Jest też drewniana podłoga i piec kaflowy. Do tego duże okno tarasowe, a w nim białe firanki. Całość wygląda bardzo niecodziennie. Można powiedzieć, że jest to kuchnia z duszą.

Jakiś czas temu restauratorka pochwaliła się też salonem. "Po powrocie do domu jest tak miło. Energia tego miejsca daje mi sile radość i miłość. Macie takie miejsce kochani?" - pytała pod kadrem. I faktycznie, w takim miejscu energia może rozpierać. Są tapety w paski, kolorowe meble, żółta wzorzysta kanapa i jeszcze bardziej wzorzysty dywan, a do tego obrazy na ścianach.

Spójrzcie na sypialnię i łazienkę. Tam się dzieje

Jeśli myślicie, że salon Magdy Gessler jest pstrokaty, to spójrzcie na jej sypialnię (wszystkie zdjęcia znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu). Króluje tu róż w połączeniu z żółtą wykładziną. Jest baldachim, są kolorowe poduchy (dużo), dwa kinkiety i mała ławeczka. Całość wygląda bardzo kiczowato.

Przypomnijmy też, że jakiś czas temu Magda Gessler pokazała zdjęcie z zacisza domowego, na którym widać, że zmyła makijaż. Wszyscy skupili się na tym, jak restauratorka wygląda bez niego. Tymczasem warto spojrzeć na drugi plan. Widać na nim, że Gessler postawiła na otwartą łazienkę! Nie ma w niej drzwi. Można więc brać kąpiel i jednocześnie podziwiać całe mieszkanie. Z kolei innym razem gwiazda TVN-u pokazała nagranie z ogrodu. Wygląda na to, że to tu panuje największą harmonia.