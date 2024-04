Bogumiła Siedlecka-Goślicka dała się poznać jako aktywistka, która choruje na wrodzoną łamliwości kości i porusza się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Kobieta działa również jako blogerka w mediach społecznościowych. Szczególnie jest znana ze swojego profilu na Instagramie o nazwie "Anioł na resorach", gdzie dzieli się doświadczeniami i zabiera głos w sprawach dotyczących osób z niepełnosprawnościami. Bogumile dobrze się również układa w życiu prywatnym. Aktywistka od kilkunastu lat jest ukochaną Bartłomieja Goślickiego. Kobieta przyznała, że poruszanie się na wózku wiąże się z pewnymi ograniczeniami w miejscach publicznych. Ostatnio odwiedziła salon fryzjerski, który oferował wszelkie udogodnienia.

Bogumiła Siedlecka-Goślicka przeszła metamorfozę. Aktywistka z niepełnosprawnością pokazała nową fryzurę

Bogumiła Siedlecka-Goślicka wybrała się do salonu fryzjerskiego. Kobieta przyznała, że wyzwaniem jest znalezienie miejsca odpowiedniego dla osoby z niepełnosprawnością. Aktywistka przyznała, że długo nie mogła doczekać się wizyty. Przeszła prawdziwą metamorfozę. Bogumiła znacznie skróciła włosy, a także zdecydowała się na nowy kolor w postaci jaśniejszego brązu. Sam fryzjer przyznał, że dla klientów ze specjalnymi wymaganiami są pewne udogodnienia, takie jak np. przenośna myjka do włosów. Bogumiła była ogromnie zadowolona ze swojej przemiany. "Czułam się jak milion dolarów. (...) Dodam jeszcze jedną rzecz - chciałabym by salony fryzjerskie były otwarte na różnych klientów, również tych z niepełnosprawnością. By szukano rozwiązań - czasem trzeba tak niewiele- chęci i mobilna myjka" - napisała w mediach społecznościowych po wizycie. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Bogumiła Siedlecka-Goślicka odwiedziła salon fryzjerski. Fani byli zachwyceni udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnością

Nie obyło się również bez komentarzy od fanów. Pod postem na Instagramie internauci komentowali metamorfozę Bogumiły. W sieci pojawiło się mnóstwo pozytywnych słów na temat przemiany włosów aktywistki. Nie zabrakło również głosów na temat podejścia fryzjerów. "Jacy fajni ludzie i fajny pozytywny fryzjer! Wreszcie pełna afirmacja osób z niepełnosprawnościami i ich potrzeb! Takich miejsc nam trzeba w tym kraju!", "Ale pozytywną aurę ma ten fryzjer. A efekt końcowy wow! Pięknie odświeżona fryzura" - czytamy w mediach społecznościowych. ZOBACZ TEŻ: Michał Figurski został źle potraktowany w sieciówce. "Sam sobie będzie pan musiał donieść". Jest odpowiedź sklepu