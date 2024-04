Nie żyje Zofia Kucówna. Miała 90 lat. Znana aktorka zmarła 6 kwietnia 2024 roku. Ostatnie lata życie spędziła w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Znała ją dobrze Teresa Lipowska, która w rozmowie z Plotkiem przyznała, że jej koleżanka nie opuszczała już swojego pokoju. - Ona już od dłuższego czasu się źle czuła. Ostatnio już nie schodziła niestety nawet do ludzi. Na Boże Narodzenie jeszcze zeszła na opłatek i rozmawiałyśmy. Czuła się wtedy normalnie, nie narzekała na nic. Później sprawy potoczyły się szybko. Teraz na Wielkanoc podobno już bardzo się źle czuła, więc to w ostatnim czasie podupadła na zdrowiu. Chciałam nawet wejść do niej na górę do pokoju, by złożyć jej życzenia, ale powiedzieli mi, że to niemożliwe, bo już nie bardzo kojarzy i nikogo z gości nie przyjmuje. Niestety już jesteśmy w takim wieku, że to się może zdarzyć w każdej chwili. Będzie mi jej brakowało. W młodszych czasach z Zosią spotykałyśmy się regularnie po koleżeńsku i bardzo nawzajem się szanowałyśmy, lubiły. Nie była to osoba, która robiła wokół siebie rozgłos i chciała być wszędzie. Była bardzo skromna, choć miała duży talent i wiele wybitnych ról - powiedziała nam Teresa Lipowska.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Seniuk położyła się do trumny. Jak się czuła?

Zofia Kucówna ma bogaty dorobek artystyczny

Po śmierci Zofii Kucówny głos zabrał też prezes Związku Artystów Scen Polskich Krzysztof Szuster. - To wielka strata dla polskiej kultury. Jakże ciężko jest mówić, że Zofia Kucówna to już historia polskiego teatru, telewizji, radia, ale i piosenki. Mało kto pamięta, że słynną piosenkę z Kabaretu Starszych Panów "Kaziu, zakochaj się" wykonywała właśnie - niepowtarzalnie - Zosia Kucówna - powiedział. Podkreślił, że aktorka była nie tylko wspaniałą artystką, ale również dobrym człowiekiem. - Dużo robiła na rzecz Domu Artystów Weteranów Scen Polskich i to dzięki niej w latach 70. to miejsce rozkwitło i dzięki niej istnieje do dziś - przyznał prezes ZASP. Przypomnijmy, że Zofia Kucówna w 2008 roku została uhonorowana Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". W ubiegłym roku za całokształt twórczości otrzymała Wielką Nagrodę Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej "Dwa Teatry". W ostatnich latach można było ją zobaczyć w "Barwach szczęściach" i serialu "Dom nad rozlewiskiem". Wcześniej współpracowała z Teatrem Telewizji oraz z Teatrem Polskiego Radia i Kabaretem Starszych Panów. Była związana z różnymi teatrami. W ostatnim z nich - Teatrze Współczesnym w Warszawie - pracowała w latach 1986-2006. Była wieloletnim pedagogiem w warszawskiej Akademii Teatralnej.

Zofia Kucówna nie żyje. Fot. Kapif.pl

O śmierci Zofii Kucówny pierwszy poinformował na Facebooku Związek Artystów Scen Polskich. "Żegnamy Zofię Kucównę - znakomitą aktorkę, pedagożkę, autorkę książek, społeczniczkę. Dzisiaj opuściła swój ukochany Skolimów, miejsce bliskie Jej sercu, któremu oddała swój czas i siły, o które troszczyła się przez całe lata, zarażając tym młode pokolenie swoich studentów, pozostawiając nas w smutku, żalu i zadumie…" - czytamy w pożegnalnym wpisie. 12 maja obchodziłaby 91 urodziny.