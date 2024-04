6 kwietnia w mediach społecznościowych pojawiła się informacja o śmierci Zofii Kucówny. Związek Artystów Scen Polskich opublikował wzruszający post w sieci. "(...) Dzisiaj opuściła swój ukochany Skolimów, miejsce bliskie Jej sercu, któremu oddała swój czas i siły, o które troszczyła się przez całe lata, zarażając tym młode pokolenie swoich studentów, pozostawiając nas w smutku, żalu i zadumie" - czytamy na Facebooku. Kobieta przez całe swoje życie była związana z teatrem, robiąc ogromną karierę. Układało jej się również w życiu prywatnym. Przez 30 lat była ukochaną Adama Hanuszkiewicza.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Werner wspomina ostatnie chwile ojca. Mówi o zakładzie pogrzebowym

Zofia Kucówna i Adam Hanuszkiewicz byli razem 30 lat. Dla ukochanej zostawił rodzinę

Zofia Kucówna i Adam Hanuszkiewicz poznali się w Teatrze Powszechnym w Warszawie. W tamtym momencie aktorka miała za sobą nieudane małżeństwo, a mężczyzna był mężem i ojcem. Niedługo po pierwszym spotkaniu oboje zakochali się w sobie bez pamięci. Zakazana miłość budziła ogromne kontrowersje. Wtedy nikt się nie spodziewał, że Hanuszkiewicz porzuci swoją rodzinę. - Jestem z rozbitej rodziny. Sam rozbiłem niejedną. Nie wszyscy są zdolni do miłości. Pytanie, czy jak się uczucie kończy, rozejść się, czy na siłę utrzymywać fikcję, dla dobra dzieci? Ja chyba nie nadaję się na ojca - mówił reżyser w jednym z wywiadów. Kucówna i Hanuszkiewicz byli parą przez trzy dekady. Jako małżeństwo spędzili ze sobą 13 lat. Do ślubu doszło w 1976 roku. Gdy ukochany aktorki został dyrektorem Teatru Narodowego, tylko raz poprosiła go o obsadzenie w spektaklu. Przez długi czas para świetnie dogadywała się prywatnie i zawodowo. Nie trwało to jednak wiecznie. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Zofia Kucówna Fot. Maciej Zienkiewicz / Agencja Wyborcza.pl

Miłość Zofii Kucówny i Adama Hanuszkiewicza nie przetrwała próby czasu

Wiele osób myślało, że Zofię i Adama połączyła miłość na zawsze. Z czasem jednak wyszło na jaw, że uczucie się wypaliło. Aktorka pisała o tym w swojej książce, "Zatrzymać czas". "Coraz mniej Adama w moim życiu. Znika na wiele tygodni. Nawet nie wiem, gdzie go szukać. Jestem sobie sama żeglarzem..." - zdradziła. Niedługo później Kucówna zachorowała na nowotwór. Z trudną sytuacją musiała radzić sobie sama. Wyszło na jaw, że jej ukochany angażował się już w inne relacje. Jak sama podkreślała, nie chciała wiedzieć o zdradach. Przyznała, że ona również nie była wierna mężowi. Kucówna i Hanuszkiewicz wzięli rozwód w 1989 roku. Zaledwie rok później mężczyzna stanął na ślubnym kobiercu z Magdaleną Cwenówną. ZOBACZ TEŻ: Parę lat spędziła w obozie, do Polski wróciła pieszo. Hanuszkiewicz zostawił ją dla Kucówny

Adam Hanuszkiewicz Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl