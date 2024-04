Nazwisko Bachleda-Curuś na Podhalu jest bardzo znane. Członkowie tej rodziny są osobami majętnymi związanymi z branżą hotelarską, a synowie Adama Bachledy-Curusia - byłego burmistrza Zakopanego, jak również jednego z najbogatszych Polaków - zostali już jakiś czas temu okrzyknięci "książętami Podhala". Jak podaje Onet - majątek Adama Bachledy-Curusia wycenia się na około 850 mln zł. Teraz żona najstarszego z synów hotelowego magnata urządziła 40. urodziny. Nie oszczędzała na imprezie.

Urodziny Małgorzaty Bachledy-Curuś. Przepych, luksus i tłum celebrytów

Małgorzata Bachleda-Curuś nie jest rodowitą góralką. Poznała najstarszego syna Adama Bachledy-Curusia - Adama juniora, kiedy ten studiował na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Obecnie Adam Bachleda-Curuś junior, jak na przyszłego dziedzica fortuny przystało, pracuje w firmach ojca. Prowadzi m.in. jeden z jego licznych hoteli Bachleda Hotel Kasprowy oraz zarządza restauracją Góralska Tradycja. Nic więc dziwnego, że goście zaproszeni na 40. urodziny jego żony zostali ulokowani przed imprezą właśnie we wspomnianym hotelu. Na każdego w pokojach czekała butelka z nieznanym trunkiem oraz dwa kieliszki do szampana, drogie łakocie, świeże kwiaty i balony. Zaproszeni celebryci mogli więc jeszcze przed imprezą czuć się luksusowo. Skąd to wiadomo? Bo warunkami zakwaterowania pochwalili się Katarzyna Cichopek z Maciejem Kurzajewskim, Paulina Krupińska, która na imprezę prawdopodobnie dotarła z mężem Sebastianem Karpielem-Bułecką oraz makijażystka gwiazd Magdalena Pieczonka. Kto jeszcze był na imprezie? Z udostępnionych nagrań wiadomo, że na urodzinach Małgorzaty Bachledy-Curuś bawiły się m.in. Agnieszka Woźniak-Starak i Paricia Kazadi.

Na udostępnionych kadrach i nagraniach widać, że impreza urządzona była z przepychem. Dominującymi kolorami były czerń i złoto, choć sama jubilatka pojawiła się na imprezie w krwistoczerwonej, długiej i dopasowanej sukni. Na przyjęciu nie zabrakło kapeli, która dawała koncert na żywo. Postawiono także ściankę, na której jubilatka mogła fotografować się z celebrytkami. Zdjęcia z imprezy znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu. Jest ich naprawdę dużo, bo celebryci nie mogli oprzeć się, by nie pokazać luksusów, jakie zastali.

Przyjaciele gwiazd

Małgorzata Bachleda-Curuś i Adam Bachleda-Curuś junior od lat przyjaźnią się z Sebastianem Karpielem-Bułecką i Paulina Krupinską. Byli nawet świadkami na ich ślubie. Łączy ich też silna relacja z Agnieszką Wożniak-Starak. Po śmierci jej męża Piotra Woźniaka-Staraka pożegnali go w emocjonalnym wpisie. "Żegnaj Bracie na zawsze będziesz w moim sercu" - pisał wówczas Adam Bachleda-Curuś junior. Małżonkowie zaopiekowali się psem, którego prezenterka kupiła ukochanemu na ostatnie urodziny. "Nasi przyjaciele z Zakopanego powiedzieli, że marzą o tym, żeby mieć psa Piotrka, więc razem odebraliśmy go z hodowli i Vlad pojechał na Podhale" - napisała jakiś czas temu na Instagramie była gospodyni "Dzień dobry TVN".