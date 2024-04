Mikołaj Jędruszczak to tenisista i trener, choć to nie osiągnięcia sportowe okazały się być kluczem do jego sukcesu. Celebryta wziął udział w pierwszej edycji "Love Island. Wyspa miłości", którą wygrał u boku partnerki Sylwii. Choć para się rozstała, to cały czas walczą. Tym razem poszło o pożyczkę. Jest wyrok sądu.

Mikołaj Jędruszczak przekazał informację o wyroku. Dostanie pieniądze, a była karę

Jędruszczak i jego była już partnerka, dzięki wygranej w randkowym show, od razu zaistnieli w mediach. Wzięli udział w 11. edycji "Tańca z gwiazdami", w której zajęli siódme miejsce. Okazało się, że choć podjęli decyzję o wspólnym zamieszkaniu, ich relacja nie przetrwała. Nie poszło jednak gładko, a oboje przerzucali się publicznie błotem. Głównym problemem wówczas był pies - Oreo. Sylwia uważała, że były partner odebrał jej czworonoga. On mówił, że ma do niego prawa. Kolejną sprawą, którą poruszył mężczyzna, była pożyczka, o której wspomniał jeszcze w 2022 roku. - Mógłbym nic nie mówić i skierować sprawę do sądu, jednak nie zrobiłem tego ze względu na to, co nas kiedyś łączyło. Nagrywając to stories, czuję się fatalnie. Nigdy nie myślałem, że będę musiał wystąpić z apelem do mojej byłej partnerki, szczególnie jeżeli w grę wchodzi tak delikatna i wrażliwa kwestia jak pieniądze. A dokładnie pożyczka, której jej udzieliłem (...) - mówił wówczas, a kwota miała być sześciocyfrowa. Okazuje się, że influencer nie odpuścił swojej ex. Dodał na InstaStories informację, iż udało mu się wygrać z nią sprawę w sądzie, choć wyrok nie jest prawomocny.

Informacja. Wyrokiem z dnia 25.03.2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie o pożyczkę: zasądził od Sylwii M. na rzecz Mikołaja Jędruszczaka xxx xxx złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz obciążył Sylwię M. kosztami procesu. Wyrok jest nieprawomocny

- napisał, a była partnerka do teraz nie odniosła się do sytuacji.

Mikołaj Jędruszczak zawalczył na gali freak fightowej

Celebryta stara się być aktywny w social mediach. Na Instagramie zebrał grono ponad 160 tysięcy obserwujących. Okazuje się, że i on nie oparł się okazji zawalczenia we freak fightach. W połowie 2022 roku wyszedł do oktagonu Prime Show MMA, którego twarzą jest Don Kasjo. Podczas gali "Prime 2: Kosmos" stoczył pojedynek z modelem Mateuszem Milem znanym z "Hotelu Paradise". Jędruszczak jednogłośną decyzją sędziów przegrał starcie.

