Maja Hyży pokazała tatuaż. Internauci zdegustowani. 'Tak oszpecić ciało?'

Pierwszy raz większość usłyszała o Mai Hyży po jej występie w programie muzycznym "X Factor". Choć gwiazda odpadła na etapie półfinału, udało jej się dobrze poprowadzić karierę. Celebrytka zgromadziła spore grono fanów, które śledzi jej codzienność. Ostatnio postanowiła pochwalić się procesem tatuowania. Nie przypadło to jednak do gustu części jej obserwatorów.

Maja Hyży pokazuje tatuaż, a internauci grzmią. "Szkoda brudzić skórę"

Piosenkarka przez dwa lata pozostawała w związku z Grzegorzem Hyżym, z którym ma synów. W 2020 roku związała się z Konradem Kozakiem. Urodziła dwie córki - Antoninę i Zofię. Celebrytka chętnie dzieli się swoją codziennością w mediach społecznościowych. Na Instagramie zebrała 200 tysięcy obserwatorów. Ma już kilka tatuaży - na lewej ręce, pod klatką piersiową oraz na plecach. Tym razem zdecydowała się na odważny krok i pokazała proces tatuowania. Chodziło przede wszystkim o udo, choć paw objął też część ciała wyżej. Internauci postanowili pokazać, co sądzą o jej kroku. "Szkoda brudzić sobie skórę, ale nigdy nie zrozumiem tych ludzi, co robią tatuaże", "Jak można tak oszpecić własne ciało?", "Jak się ma piękne ciało, to po co jej tak "oszpecać"?" - grzmieli pod postem obserwatorzy.

Moja przygoda z tatuażem w pigułce. Z czegoś paskudnego, powstało coś przepięknego. Kto by się odważył na taki tatuaż? Jest spory, ale dla mnie to przepiękna ozdoba mojego ciała. Najważniejsze, że mi się podoba

- napisała w opisie posta. Oczywiście pojawiły się komentarze osób, którym tatuaż się spodobał. "Nie odważyłabym się, ale jest piękny, dzieło sztuki", "Boże, ale sztos, przepiękny", "Wow, Maju, tatuaż jest mega śliczny, po prostu wow" - stwierdzali inni internauci.

Maja Hyży odwleka ślub z ukochanym. Powód zaskakuje

Maja i Konrad są ze sobą cztery lata, a od prawie dwóch pozostają narzeczeństwem. Okazuje się, że piosenkarka nie ma czasu na ślub. - Dużo się dzieje, więc tematu ślubu nie ma, bo nie ma kiedy o tym porozmawiać. Nie mamy na to czasu, swobodnej przestrzeni. Cały czas coś się dzieje, dużo koncertów, wyjazdów związanych z pracą, teraz prawdopodobnie ten program, więc czekamy na przestrzeń, na oddech, abyśmy mieli czas, aby na spokojnie przegadać ten temat - wyznała w rozmowie z portalem Jastrząb Post. Hyży powiedziała także czy zmieni nazwisko. - Albo jego nazwisko, albo po prostu będę Mają - dodała.

Maja Hyży, fot. instagram.com/majahyzy