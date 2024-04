Monika Goździalska karierę w mediach zaczynała w "Big Brotherze", w którym wzięła udział w 2002 roku. W późniejszych latach pracowała m.in. jako prezenterka w "Dzień dobry Polsko!" na antenie TVP, a w 2019 roku prowadziła program w Superstacji "Z pierwszej strony". Jeszcze większą popularność zyskała, gdy została uczestniczką reality show "Żony Warszawy". Obecnie jest jedną z prowadzących Kanału Zero. W rozmowie z Pomponikiem została zapytana o gospodarzy śniadaniówek. Powiedziała, że obecnie nie ma pary, której nie lubi oglądać, ale w przeszłości, delikatnie mówiąc, nie przepadała za Katarzyną Cichopek.

Zobacz wideo Jakim szefem jest Stanowski? Goździalska ujawnia

Monika Goździalska ostro o Katarzynie Cichopek. "Nie lubię takich ludzi"

Monika Goździalska nie szczędziła mocnych słów Katarzynie Cichopek. - Nie byłam w stanie jej oglądać, bo to było takie lelum-polelum. Takie "jestem słodko-pierdząca, a nią nie jestem". Nie lubię takich ludzi. Lubię ludzi transparentnych, którzy to, co mają w sercu, to i na języku. Uważam, że w dzisiejszych czasach prawda jest niewygodna, ale bezpośredniość się sprzedaje. "Słodko-pierdzące" życie nie bardzo - stwierdziła.

W dalszej części wywiadu pochwaliła Izabellę Krzan, która obecnie również jest prezenterką Kanału Zero, a wcześniej związana była z "Pytaniem na śniadanie". - Brakowało mi prawdy w tym wszystkim. Mamy tu Izę Krzan, która przeszła z TVP i jest świetną dziennikarką, świetną reporterką, uważam, że ma tę charyzmę i może ją tutaj pokazać. (...) Gdzie Iza Krzan, a gdzie Kasia Cichopek? (...) Iza jest młodą, ambitną dziewczyną, która ma pasję i charyzmę. Kasia Cichopek to jest taka Kinga z "M jak miłość" - skwitowała.

Ukochana Marcina Hakiela o Katarzynie Cichopek. "Nie poznałam jej"

Niedawno o Katarzynę Cichopek została zapytana obecna partnerka Marcina Hakiela - Dominika. Spędza ona sporo czasu z jego dziećmi, które ma z byłą gwiazdą "Pytania na śniadanie". A czy miała okazję poznać jego eksżonę? - Nie, nie miałam tej przyjemności. Nie poznałam jej. Nie mam takiej potrzeby, żeby się z nią zapoznać. Jestem z Marcinem i to mi wystarczy - wyznała w rozmowie z portalem JastrząbPost.