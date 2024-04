Soudi ma męża szejka. Zobaczcie, do czego namawia kobiety

Soudi Al-Nadak pochodzi z Wielkiej Brytanii, ale na co dzień mieszka w Dubaju. Prowadzi bajkowe życie u boku męża - dubajskiego szejka. Kobieta aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje swoją nietypową, ociekającą w luksus codzienność. Na Instagramie udało jej się zgromadzić 300-tysięczną społeczność, a na TikToku obserwuje ją ponad milion dwieście tysięcy osób z całego świata.

Żona dubajskiego szejka to "ciocia dobra rada". To poleciła kobietom, które chcą żyć jak ona

Soudi Al-Nadak jest inspiracją dla wielu, szczególnie młodych kobiet, które marzą o drogich torebkach, diamentowej biżuterii i pioruńsko szybkich samochodach. Wiele z nich nawet pisze jej w komentarzach, że chciałyby bogato wyjść za mąż. Część z nich jednak jest nieprzekonana. Okazuje się, że dla tych drugich bogata influencerka ma "dobrą" radę.

Wszyscy mężczyźni są tacy sami, więc lepiej postaw na tego bogatego

- zachęca swoje obserwatorki, pokazując torebki, buty czy portfel od najlepszych projektantów.

Influencerka podzieliła się swoją radą. W komentarzach zawrzało

Po tym, jak Soudi umieściła na Instagramie filmik ze swoją dobrą radą, w komentarzach zawrzało. Część obserwatorek podzielała jej zdanie, inne zaś krytykowały ją za materialistyczne podejście do życia i przedmiotowe traktowanie mężczyzn. "Co, jeśli on nie byłby bogaty? Czy wspierałabyś go w trudnym czasie?"; "Co się stanie, gdy się zestarzejesz i będziesz miała zmarszczki, a on będzie chciał młodszą dziewczynę? Skoro umawiasz się z nim dla jego pieniędzy, licz się z tym, że on jest z tobą z powodu twojego wyglądu. To nie trwa wiecznie" - krytykowały jedne. "Czy ludzie w tych czasach nie mają już poczucia humoru?"; "Dobrze powiedziane. To takie prawdziwe!"; "Twoje życie to marzenie"; "Lepiej płakać w Lamborghini" - stawały w obronie kobiety inne. Nie jest to również pierwszy raz, kiedy influencerka zszokowała swoje odbiorczynie. Jakiś czas temu przyznała, że musi spełniać oczekiwania męża. Ma wyglądać perfekcyjnie i ubierać się tak, by go zadowolić. Obowiązuje ją też zakaz używania brzydkich słów. - Przeklinanie jest bardzo męskie i właśnie nauczono mnie, aby tego nie robić - dodała w jednym ze swoich filmików tiktokerka. Więcej zdjęć Soudi znajdziecie w naszej galerii na górze strony.