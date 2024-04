Twarz Klary Lewandowskiej już widzieliśmy. Teraz zobaczyliśmy, jak wygląda Laura

Mecz Polski z Estonią rozgrzał media do czerwoności. To właśnie od tego spotkania, a następnie od spotkania z Walią zależało, czy Polska zakwalifikuje się do Euro 2024. Na murawie nie mogło zabraknąć kapitana reprezentacji biało-czerwonych, czyli Roberta Lewandowskiego. Piłkarza na murawę wyprowadziło dwoje dzieci - jego chrześniak (syn Mileny Lewandowskiej, jego siostry) oraz starsza z córek - Klara Lewandowska.

Lewandowscy pokazali Klarę. Teraz czas na Laurę

Małżeństwo Lewandowskich należy do absolutnej czołówki polskiego Instagrama. Piłkarz jest najchętniej obserwowanym Polakiem na tym portalu - zgromadził tam ponad 35 milionów fanów. Wraz z żoną Anną Lewandowską starają się chronić prywatność swoich córek - Klary i Laury. Gdy cały świat zobaczył, jak wygląda Klara Lewandowska, wszyscy zaczęli się zastanawiać, jak z kolei wygląda Laura. 5 kwietnia żona sportowca wybrała się na spacer, podczas którego reklamowała na swoich mediach społecznościowych tygodniowe wyzwanie treningowe. W tle mogliśmy usłyszeć dziecięce odgłosy. Jak się okazało, była to Laura Lewandowska. Trenerka przychyliła się i powiedziała żartobliwie:

No i oczywiście, jak to czasem jest, ktoś mi tutaj przeszkadza w nagraniach. Całujemy z Laurką.

Niespodziewanie dziewczynka odwróciła twarz do obiektywu, dzięki czemu mogliśmy zobaczyć jej twarz. Trzeba przyznać, że jest równie słodka, co jej starsza siostra Klara, ale na razie ciężko jest wyrokować, czy jest bardziej podobna do Anny czy do Roberta. Więcej zdjęć Lewandowskich z dziećmi znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Lewandowska zabrała córkę na zakupy. Pokazała, co Klara wrzuca do koszyka

Anna Lewandowska często udowadnia, że mimo bycia aktywną businesswoman, spędza jak najwięcej czasu z córkami. Niedawno zabrała Klarę siedmioletnią Klarę do jednego z supermarketów w Barcelonie. Pozwoliła dziecku wybierać produkty i wrzucać je do koszyka. Była zachwycona jej zdrowymi wyborami. "Dobrze jest od najmłodszych lat uświadamiać dzieci, co jest zdrowe, a co nie. A teraz jedziemy wspólnie gotować. Taki pomocnik to skarb. W szkole teraz tydzień wolnego więc i czasu wspólnego razem dużo" - pękała z dumy.